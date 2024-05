Nowe informacje o zbiegłym sędzim. Wiceminister pokazał dokumenty

"Sędzia Łukasz Piebiak tak 'nie znał' sędziego Tomasza Szmydta, że domagał się pilnego przygotowania jego delegacji do KRS" - napisał w sieci Arkadiusz Myrcha. Wiceminister sprawiedliwości do wpisu dołączył także pismo z 2018 roku. Termin delegacji Szmydta do KRS wyznaczono na 1 kwietnia tego samego roku.