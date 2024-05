Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że Prokuratura Krajowa złożyła do sądu dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o wydanie uchwały, zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Tomasza Szmydta , który zbiegł na Białoruś.

Sprawa Tomasz Szmydta. Adam Bodnar: Zarzut szpiegostwa