"Nie ma już kasty bezkarnych". Fala komentarzy po przeszukaniach

Rzecznik prasowy m inistra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że funkcjonariusze ABW we wtorek w całym kraju realizują zatrzymania osób i przeszukują kilkadziesiąt miejsc m.in. siedziby podmiotów gospodarczych. Zatrzymani zostaną przekazani do dyspozycji prokuratury.

Wcześniej europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki napisał, że "na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu Z.Ziobro".

Marcin Kierwiński: Nie ma już kasty bezkarnych

Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał, że "dzisiejsza akcja prokuratury i służb to jasny sygnał, że polskie państwo działa."

"I nie ma już 'kasty bezkarnych'. Kto popełnił przestępstwo, ten będzie za nie odpowiadał. To prosta zasada" - dodał.

Służby w domu Zbigniewa Ziobry

W swoim wpisie Patryk Jaki przekazał, że służby nieobecność Zbigniewa Ziobry w domu "była łatwa do ustalenia". "Nie było nawet próby kontaktu, przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe" - ocenił europoseł.

