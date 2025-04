O szczegółach akcji na bieżąco informują służby prasowe litewskich Sił Zbrojnych . W najnowszym komunikacie przekazano, że do działań włączone zostały kolejne jednostki i sprzęt.

"Wieczorem zatopiony M88 został przygotowany do załadunku i usunięcia z miejsca zdarzenia, a polscy inżynierowie dołączyli do poszukiwań. W nocy do działań dołączyli także dwaj przedstawiciele estońskiej policji K9 z psami służbowymi, a także trzecia koparka amfibijna z grzebieniami" - napisano.