Ojciec i syn zaatakowali w centrum Warszawy. Drastyczne szczegóły

Do drastycznych scen doszło w centrum w Warszawy w czwartek. Jak relacjonuje stołeczna policja przy ul. Marszałkowskiej dwóch mężczyzn napadło na trzeciego z użyciem noża.

Wcześniej w pobliżu doszło do kłótni między 45-latkiem i jego 41-letnią partnerką, a także jej byłym konkubentem. Monitoring zarejestrował, że po pewnym czasie na miejscu z jawił się ojciec 45-latka z dwoma nożami , po czym wspólnie z synem zaatakował mężczyznę, z którym wcześniej pokłócił się 45-latek.

"Poszkodowany z licznymi ranami ciętymi poszedł do pobliskiej stacji pogotowia ratunkowego, gdzie stracił przytomność. Ratownicy medyczni natychmiast udzielili mu pomocy medycznej - przekazała policja.

"Nasi ratownicy wraz z pracownikami izby przyjęć przystąpili do dramatycznej walki o życie pacjenta. Po przeprowadzeniu z nim medycznych czynności ratunkowych pacjent w stanie bardzo ciężkim został przewieziony do szpitala" - opisano.

We wtorek policjanci z Komendy Rejonowej Policji I - Śródmieście przekazali, że w zatrzymano trzy osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem.

"41-latkę przesłuchano w charakterze świadka. Z kolei 72-latek i jego 45-letni syn usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem noża oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ich czyny zostały zakwalifikowane jako chuligańskie. Działali publicznie z oczywistego błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego" - podano.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście i zdecydował się zastosować wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że wszyscy uczestnicy zdarzenia to obywatele Polski.