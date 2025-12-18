MSZ oskarża prezydenta, Leśkiewicz zaprzecza. W tle wizyta Zełenskiego

Kamila Baranowska
Dorota Hilger

Kamila Baranowska, Dorota Hilger

Rząd nie otrzymał zaproszenia do udziału w polskiej delegacji na piątkowe spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - oznajmił wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Jego słowom zaprzeczył w rozmowie z Interią Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. - Jesteśmy w kontakcie z MSZ w sprawie tej wizyty. Nie rozumiem, dlaczego minister Bosacki mówi co innego - stwierdził.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi na tle placu z pomnikiem jeźdźca, w tle budynek charakterystyczny dla instytucji państwowej, jeden z mężczyzn wygląda poważnie, a drugi się uśmiecha.
Spór na linii rząd-prezydent. W tle wizyta Wołodymyra Zełenskiego w PolsceANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER / NICOLAS TUCAT / Adam BurakowskiEast News

W skrócie

  • MSZ twierdzi, że nie otrzymał zaproszenia do udziału w delegacji na spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, lecz rzecznik prezydenta temu zaprzecza.
  • Rząd i prezydent wzajemnie oskarżają się o brak współpracy w polityce zagranicznej, co komentuje również premier Donald Tusk, wskazując na trudności w komunikacji.
  • Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy zaplanowano w Warszawie, a rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa, gospodarki oraz kwestii historycznych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział w czwartek rano w TVN24, że do MSZ nie trafiło zaproszenie do udziału w polskiej delegacji podczas piątkowego spotkania przywódców Polski i Ukrainy.

- Znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony. To absolutnie niezgodne z konstytucją, która wymaga od prezydenta, chcę powiedzieć to bardzo mocno, współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych - powiedział wiceminister.

Tymczasem Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, w rozmowie z Interią zaprzecza tym informacjom. Mówi, że zostało wystosowane zaproszenie do MSZ ws. udziału przedstawiciela resortu w rozmowie przywódców.

Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim bez przedstawiciela rządu? Leśkiewicz zaprzecza

- Nie mamy problemu z tym, aby przedstawiciel MSZ uczestniczył w rozmowach - mówi Interii Leśkiewicz. - Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z MSZ w sprawie tej wizyty. Nie rozumiem, dlaczego minister Bosacki mówi co innego - dodaje.

Informację o tym, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęło z Kancelarii Prezydenta zaproszenie na jutrzejsze spotkanie, potwierdzili później dziennikarze TVN24.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski. Zdjęcie z wizyty w Warszawie 15 stycznia 2025 roku
Polska

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Padła data

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Marcin Bosacki w czwartek rano mówił, że choć w spotkaniach w cztery oczy uczestniczą tylko liderzy, w polskiej delegacji "zawsze powinien być przedstawiciel rządu, czyli MSZ-u".

    - Zawsze jesteśmy gotowi wspierać prezydenta i oczekujemy, że będzie on zgodnie z konstytucją współpracował z rządem w sprawach międzynarodowych - zapewnił zapytany, czy strona rządowa będzie jeszcze zabiegać o uczestnictwo w spotkaniu.

    Polityk dodał, że "akurat w sprawach ukraińskich czy europejskich prezydent ma ewidentnie inne zdanie niż rząd i polska racja stanu".

    Spór na linii Nawrocki-Tusk. "Codzienne próby podważenia autorytetu"

    Współpracę na linii rząd-prezydent skomentował także w ostatnich dniach premier Donald Tusk. We wtorek ocenił, że prezydent i jego otoczenie odmawiają współpracy, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną.

    - Tak naprawdę prawie codziennie spotykamy się z próbami podważania autorytetu polskiego rządu i Polski przez kogoś z otoczenia prezydenta i to bardzo źle służy naszym interesom - podkreślił Tusk.

    Szef rządu dodał, że podejmował próby "bliskiej współpracy z prezydentem" w sferze polityki zagranicznej, "ale od wielu tygodni nie ma właściwie żadnej reakcji".

    - Łącznie z nieodbieraniem telefonu - powiedział. Tusk ocenił ponadto, że "początki były nie najgorsze", ponieważ "przynajmniej prezydent odpowiadał na SMS-y albo telefon".

    Zobacz również:

    Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
    Polska

    Polska nieobecna na szczycie. Czarzasty obarcza winą Nawrockiego

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki

      Premier dopytywany, czy często kontaktuje się z prezydentem odparł, że przestał to robić, ponieważ "nie przynosiło to rezultatów".

      Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Ukrainy przyjedzie do Warszawy

      Spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Warszawie zaplanowano na piątek 19 grudnia. Głównymi tematami rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy gospodarcze i historyczne.

      Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zapowiedział, że podniesione zostaną także kwestie wiązane z trwającą wojną w Ukrainie oraz rozwiązaniami pokojowymi.

      Spotkanie prezydentów poprzedziła seria dyskusji. Według niepisanego zwyczaju dyplomatycznego nowo wybrany prezydent powinien jako pierwszy udać się z wizytą do innej głowy państwa.

      Otoczenie prezydenta Nawrockiego przekonywało jednak, że to Zełenski powinien jako pierwszy przyjechać do Polski - kraju członkowskiego UE i NATO.

      - Nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między Ukrainą a Polską - stwierdził ostatecznie ukraiński prezydent, zapowiadając spotkanie.

      Zobacz również:

      Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprasza Karola Nawrockiego do Ukrainy
      Świat

      Wołodymyr Zełenski ogłasza. Jest zaproszenie dla Karola Nawrockiego

      Joanna Mazur
      Piotr Białczyk
      Joanna Mazur, Piotr Białczyk
      Najbliższe lata kluczowe dla Polski. Kowal: Rosja niczego nie zmieniłaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze