W skrócie Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Polsce 19 grudnia na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego.

Spotkanie będzie obejmowało rozmowy o wojnie w Ukrainie, rozwiązaniach pokojowych i współpracy przemysłowej oraz wojskowej.

Poruszone zostaną także kwestie historyczne, ekshumacje oraz udział Polski w odbudowie Ukrainy.

Mamy nadzieję, że do spotkania (prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego - red.) dojdzie jeszcze w tym roku - mówił w piątek na antenie RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Z komunikatu cytowanego przez agencję Interfax-Ukraina wynika, że datę wizyty Zełenskiego w Warszawie wyznaczono na 19 grudnia. Na razie nie podano szczegółowego harmonogramu spotkania.

- Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Doniesienia potwierdził rzecznik prezydenta Nawrockiego.

"Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie, będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych" - napisał na X Rafał Leśkiewicz.

Przez ostatnie tygodnie Warszawa i Kijów podawały sprzeczne informacje na temat ewentualnej rozmowy przywódców. Według niepisanego zwyczaju dyplomatycznego nowo wybrany prezydent powinien jako pierwszy udać się z wizytą do innej głowy państwa.

Karol Nawrocki i jego współpracownicy przekonywali jednak, że to prezydent Ukrainy jako pierwszy powinien przyjechać do Polski - kraju członkowskiego UE i NATO.

Nawrocki po zaprzysiężeniu udał się już m.in. do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji, Łotwy, Litwy czy Czech. Z kolei Zełenski w ostatnich dniach był w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Tematem rozmów - jak stwierdził w piątek ambasador Wasyl Bodnar - mają być kwestie związane z trwającą w Ukrainie wojną oraz rozwiązania pokojowe.

- Oczywiście współpraca obronna, przemysłowa i wojskowa. Oprócz tego pytania związane z odbudową i pytania historyczne związane z ekshumacjami i procesem poszukiwań - dodał.

Bodnar pytany także o to, czy Ukrainie zależy na tym, aby Polska była obecna przy stole negocjacyjnym, potwierdził. - Bez Polski nie da się zapewnić trwałego pokoju. Od Polski zależy logistyka, jak będzie wyglądała odbudowa i jak pójdzie współpraca z innymi państwami w kwestii bezpieczeństwa - zaznaczył.

