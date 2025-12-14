Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Padła data

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce odbędzie się 19 grudnia - podała agencja Interfax-Ukraina. - Strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać - przekazał dziennikarzom Zełenski. Termin potwierdził rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. "Ustalane są szczegóły planowanej wizyty" - napisał Rafał Leśkiewicz.

Mężczyzna w czarnej koszulce stojący za mównicą podczas przemówienia, w tle flagi Ukrainy i Polski.
Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski. Zdjęcie z wizyty w Warszawie 15 stycznia 2025 rokuJacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Polsce 19 grudnia na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego.
  • Spotkanie będzie obejmowało rozmowy o wojnie w Ukrainie, rozwiązaniach pokojowych i współpracy przemysłowej oraz wojskowej.
  • Poruszone zostaną także kwestie historyczne, ekshumacje oraz udział Polski w odbudowie Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mamy nadzieję, że do spotkania (prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego - red.) dojdzie jeszcze w tym roku - mówił w piątek na antenie RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Z komunikatu cytowanego przez agencję Interfax-Ukraina wynika, że datę wizyty Zełenskiego w Warszawie wyznaczono na 19 grudnia. Na razie nie podano szczegółowego harmonogramu spotkania.

- Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Warszawy. Na zaproszenie Pałacu Prezydenckiego

Doniesienia potwierdził rzecznik prezydenta Nawrockiego. 

"Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie, będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych" - napisał na X Rafał Leśkiewicz.

Przez ostatnie tygodnie Warszawa i Kijów podawały sprzeczne informacje na temat ewentualnej rozmowy przywódców. Według niepisanego zwyczaju dyplomatycznego nowo wybrany prezydent powinien jako pierwszy udać się z wizytą do innej głowy państwa.

Karol Nawrocki i jego współpracownicy przekonywali jednak, że to prezydent Ukrainy jako pierwszy powinien przyjechać do Polski - kraju członkowskiego UE i NATO.

Zobacz również:

Unijny komisarz Andrius Kubilius ocenił ryzyko agresji ze strony Rosji
Świat

Unijny sekretarz ostrzega przed ruchem Rosji. "Służby potwierdzają"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Nawrocki po zaprzysiężeniu udał się już m.in. do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji, Łotwy, Litwy czy Czech. Z kolei Zełenski w ostatnich dniach był w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

    Nawrocki spotka się z Zełenskim. Ambasador zdradził, czego będzie dotyczyć rozmowa

    Tematem rozmów - jak stwierdził w piątek ambasador Wasyl Bodnar - mają być kwestie związane z trwającą w Ukrainie wojną oraz rozwiązania pokojowe.

    - Oczywiście współpraca obronna, przemysłowa i wojskowa. Oprócz tego pytania związane z odbudową i pytania historyczne związane z ekshumacjami i procesem poszukiwań - dodał.

    Bodnar pytany także o to, czy Ukrainie zależy na tym, aby Polska była obecna przy stole negocjacyjnym, potwierdził. - Bez Polski nie da się zapewnić trwałego pokoju. Od Polski zależy logistyka, jak będzie wyglądała odbudowa i jak pójdzie współpraca z innymi państwami w kwestii bezpieczeństwa - zaznaczył.

    Zobacz również:

    Ukraina wykluczyła z planu pokojowego wycofanie wojsk z Donbasu oraz rezygnację z ubiegania się o przystąpienie do NATO
    Wojna w Ukrainie

    Zełenski leci na spotkanie w Berlinie. Stawia Europie i USA jasne żądanie

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    "Śniadanie Rymanowskiego". Polska przekaże MiG-i Ukrainie? "Oszukiwano nas"Polsat News

    Najnowsze