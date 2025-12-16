"Odmawia współpracy". Tusk sugeruje brak kontaktu z Nawrockim

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Premier Donald Tusk zasugerował, że nie kontaktuje się z prezydentem Karolem Nawrockim. Głowa państwa i jego otoczenia ma - zdaniem szefa rządu - "odmawiać współpracy" w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej.

Mężczyzna w garniturze idzie przez elegancki korytarz budynku. W tle znajduje się druga osoba, a na pierwszym planie widoczny jest mikrofon oraz kamera nagrywająca scenę.
Premier Donald Tusk mówił o jego relacji z Karolem NawrockimKimmo BrandtPAP/EPA

W skrócie

  • Premier Tusk oznajmił, że prezydent Nawrocki i jego otoczenie odmawiają współpracy w sprawach polityki zagranicznej.
  • Jak zasugerowal szef rządu, przestał kontaktować się z prezydentem z powodu braku reakcji na próby współpracy.
  • Według przecieków otoczenie Nawrockiego zwróciło się do Amerykanów, by w przygotowaniach do G20 rozmawiali tylko z przedstawicielem prezydentury.
Donald Tusk podczas briefingu dla mediów przed wylotem z Helsinek, gdzie we wtorek odbywał się szczyt wschodniej flanki UE, został zapytany o jego współpracę z prezydentem Karolem Nawrockim oraz wtorkowe doniesienia "Gazety Wyborczej", zgodnie z którymi otoczenie prezydenta "chciało zmonopolizować" przygotowania do udziału Polski w obradach grupy G20.

Premier ocenił, że prezydent i jego otoczenie odmawiają współpracy, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną.

Tusk nie ma kontaktu z Nawrockim? "Żadnej reakcji"

- Nie chodzi tylko o G20. Tak naprawdę prawie codziennie spotykamy się z takimi próbami podważania autorytetu polskiego rządu i Polski przez kogoś z otoczenia prezydenta i to bardzo źle służy naszym interesom - podkreślił Tusk.

Szef rządu dodał, że podejmował próby "bliskiej współpracy z prezydentem" w sferze polityki zagranicznej, "ale od wielu tygodni nie ma właściwie żadnej reakcji". - Łącznie z nieodbieraniem telefonu - powiedział. Tusk ocenił ponadto, że "początki były nie najgorsze", ponieważ "przynajmniej prezydent odpowiadał na SMS-y albo telefon".

    Premier dopytywany, czy często kontaktuje się z prezydentem odparł, że przestał to robić, ponieważ "nie przynosiło to rezultatów".

    Premier ponadto wyraził przekonanie, że współpraca w tej domenie jest "oczywistą koniecznością i konstytucyjnym obowiązkiem", ale - jak dodał - prezydent i jego otoczenie usiłują utrzymywać konflikt oraz wkraczać w kompetencje rządu.

    Polska w G20? Najbliższy szczyt w Miami

    O możliwym udziale Polski w pracach grupy G20 mówi się od kilku miesięcy. G20 grupuje 19 państw, UE i Unię Afrykańską, które odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB.

    Grupa nie ma stałego sekretariatu i nie podejmuje wiążących decyzji, ale stanowi kluczową platformę rozmów o globalnych wyzwaniach gospodarczych. Przewodnictwo w grupie w grudniu przejęły Stany Zjednoczone.

    W przyszłym roku w Miami na Florydzie ma odbyć się szczyt przywódców G20, na który zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa otrzymał prezydent Karol Nawrocki.

    "GW": Otoczenie Nawrockiego poskarżyło się Amerykanom na polski rząd

    Jak podała wtorkowa "GW", rząd zaproponował, aby udział Polski w G20 koordynowało "dwóch tzw. szerpów: wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki i szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz".

    "Otoczenie prezydenta znowu poskarżyło się w Białym Domu. W efekcie z Waszyngtonu przyszła odpowiedź, że Amerykanie chcą rozmawiać o przygotowaniach tylko z Przydaczem. Prezydencki minister tym faktem zdążył się pochwalić na platformach społecznościowych" - powiedziało cytowane przez "GW" źródło z kręgów rządowych.

    Szef Kancelarii Sejmu w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawach prezydenta: Nikt ich nie zamraża. Będziemy je oceniaćPolsat NewsPolsat News

