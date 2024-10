Rada Mediów Narodowych. Wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego

Krzysztof Czabański straci stanowisko? "Wątpliwości pojawiały się od wielu miesięcy"

- Wątpliwości związane z potencjalnym łamaniem zapisów ustawy o Radzie Mediów Narodowych, w stosunku do pana Krzysztofa Czabańskiego, pojawiały się od wielu miesięcy. Po dokładnej analizie stanu prawnego podjęto taką decyzję, by zawnioskować o odwołanie przewodniczącego. Czas najwyższy - mówi Interii Marek Rutka , członek Rady Mediów Narodowych.

Krzysztof Czabański do składu Rady Mediów Narodowych został powołany na mocy uchwały Sejmu z 2022 roku, lecz jak wskazali politycy KO "w odniesieniu do wcześniejszej kadencji Rady, Czabański został powołany do jej składu na mocy uchwały z 2016 roku". To wówczas rząd PiS odebrał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji prawo do powoływania i odwoływania władz spółek mediów publicznych.