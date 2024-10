Ruch prokuratury w sprawie Palikota. Będzie postępowanie sprawdzające

Jak dodano, postępowanie sprawdzającego ma pomóc w ustaleniu, czy "zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co z kolei warunkuje możliwość wszczęcia śledztwa. W realiach niniejszej sprawy oznacza to konieczność ustalenia, czy mieliśmy do czynienia z tajemnicą obrończą lub adwokacką, a jeśli tak, to czy tajemnica ta została naruszona".

Sprawa Janusza Palikota. Doniesienia o złamaniu tajemnicy adwokackiej

- To jest ta pewność każdego człowieka, że jeżeli ma kłopot z prawem i przychodzi do adwokata to ma 100 proc. pewności, że to co dzieje się między nimi nie zostanie ujawnione - podkreślił prawnik i dodał, że "większego skandalu" nie widział.