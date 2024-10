W Polsce nadal dochodzi do wielu potrąceń pieszych przez kierowców. Wystarczy przypomnieć niedawny wypadek na przejściu dla pieszych na ulicy Woronicza w Warszawie , gdy 45-latek uderzył w przechodzącą przez pasy kobietę, stracił panowanie nad pojazdem , a następnie wjechał w przystanek autobusowy, na którym znajdowali się ludzie. W wypadku rannych zostało 10 osób, jednak życia dwóch kobiet w wieku 48 i 56 lat nie udało się uratować.

Szczecin. Artur Szałabawka z PiS ma propozycję dla pieszych

Szczeciński poseł PiS Artur Szałabawka ma pomysł na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Polityk chciałby, by piesi musieli przed przejściem dla pieszych zatrzymywać się, a następnie podnosić rękę. Chodzi o to, by upewnili się, że kierowca ich widzi i dopiero wtedy wchodzili na pasy.