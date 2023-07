Niemal co drugi Polak nie może pozwolić sobie już, by skorzystać z usług restauracji. Z najnowszych danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, że to właśnie wysokie ceny są dla większości rodaków barierą korzystania z gastronomii. Po drugiej stronie mamy restauratorów, którym także nie jest do śmiechu, bo koszty prowadzenia działalności nie maleją, a ceny produktów spożywczych wciąż rosną.