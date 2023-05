7. Propozycje programowe

Na spotkaniach Tuska z wyborcami cyklicznie padają kolejne propozycje programu PO. Nowością w Krakowie było zaproponowanie wyższej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł.

Są też obietnice będące reakcją na propozycje przeciwników. Przed krakowskim spotkaniem wyborcy KO zastanawiali się, jak Tusk odpowie w sprawie 800 plus PiS-u. Czy podbije stawkę? - zastanawiali się sympatycy partii. Lider PO oznajmił, że ruch PiS to jedynie waloryzacja świadczenia i zaproponował, by odpowiednia ustawa została przegłosowana już w czerwcu, a nie od stycznia.

8. Prześmiewcza krytyka władzy

Stałym elementem jest również obśmiewanie nieudolności władzy, co sprawia, że wyborcy PO nie tylko dostają od lidera partii to, na co czekają, ale też solidną dawkę humoru. Tym razem była to choćby sytuacja związana z polską przestrzenią powietrzną. Tusk zaznaczył, że choć jest to temat ważny, w komicznych słowach opowiedział wydarzenia z ostatnich dni. Dotyczyły one rakiety pod Bydgoszczą, balonu z Białorusi i drona w Warszawie. Sympatycy PO wybuchali śmiechem, co również jest konwencją zaplanowaną przez PO.

Hala Wisły w biało-czerwonych flagach

Tymczasem wizyta w Krakowie była 10. przystankiem przewodniczącego partii na trasie po Polsce. Co ciekawe, spotkania ewoluują nie tyle pod względem treści, co formy. Pierwsze odbywały się zazwyczaj w nieudekorowanych salach. Dziś Platforma pokazuje, że objazd przynosi wymierne, programowe efekty. Hala Wisły została przyozdobiona wielkimi banerami z kluczowymi postulatami PO, jak choćby "babciowe" czy "kredyt 0 proc.". Wzdłuż jednej krawędzi płyty rozwinięta została wielka tkanina z kampanijnym napisem: "PiS=drożyzna".

Po drugiej stronie widniała natomiast wielka, biało-czerwona flaga, a to na jej tle przemawiali Tusk i Trzaskowski. Co warte odnotowania, na sympatyków PO na miejscach siedzących czekały też małe, biało-czerwone flagi, którymi mogli machać w trakcie spotkania. Gdzieniegdzie pojawiały się też flagi Unii Europejskiej, ale przyniesione przez samych zwolenników PO. Proporcje były jednak nieporównywalne.

To świadomy ruch działaczy PO, wobec których pojawiały się zarzuty ze strony przeciwników, że na spotkaniach z liderami partii więcej jest flag UE niż Polski. PO stara się więc wyciągać wnioski i niwelować ewentualne błędy organizacyjne.

Zdjęcie Spotkanie z Tuskiem i Trzaskowskim w biało-czerwonych barwach / Artur Barbarowski / East News

Nie wiadomo natomiast, czy jest to pomysł nowej szefowej kampanii. W połowie kwietnia została nią Wioletta Paprocka-Ślusarska, która w Krakowie była nieobecna. - Pracuje z Warszawy - usłyszeliśmy od polityka PO.

Potrzeba nowej opowieści o Polsce

Pewną zmianę można było też dostrzec w warstwie merytorycznej. Kraków był 10. miejscem, które odwiedził Donald Tusk, ale pierwszym, w którym przewodniczący PO nie apelował o zjednoczenie opozycji. To efekt decyzji Władysława Kosiniak-Kamysza i Szymona Hołowni, którzy postanowili startować w tandemie pod szyldem "Trzeciej Drogi". W wystąpieniach Tuska i Trzaskowskiego na ten temat nie padło nawet słowo. Być może więc PO pogodziła się z tym, że przed wyborami nie dojdzie do pełnego zjednoczenia.

- Ważny jest dla nas marsz 4 czerwca. Na nim się skupiamy - usłyszeliśmy w kuluarach. Słychać to było w wypowiedziach liderów PO, którzy na przyjazd do Warszawy namawiali wszystkich obecnych na sali. Także Majdzika.

Jednak jak mówił nam przed halą Wisły jeden z sympatyków PO, opozycji potrzebna jest nowa opowieść o Polsce, by wygrać z PiS.

- Idę tam z nadziejami, że usłyszę jakąś historię, narrację, której opozycji na razie brak. PiS ją ma, jest oparta na ideach narodowego socjalizmu. Opozycja nie ma swojej opowieści. Chciałbym posłuchać czegoś o przyszłości i Europie. Przyszłość to młodzi ludzie, rozmaite wyzwania, o których PiS nie myśli. Przyszłość to też m.in. klimat, czyli wyzwanie, od którego nie uciekniemy. Liczę, że to usłyszę - mówił nam przed spotkaniem wykładowca z pobliskiej AGH.

Łukasz Szpyrka