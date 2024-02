Marcin Mastalerek w rozmowie z Radiem ZET wezwał rząd "do roboty". - Strategiczne projekty: CPK, atom, zbrojenia są ponadpartyjne. To nie są tylko projekty PiS - ocenił szef gabinetu prezydenta. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości liczy, że zbliżająca się Rada Gabinetowa będzie okazją do merytorycznej dyskusji.