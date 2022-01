Mariusz Kamiński o komisji ds. Pegasusa: Celem ataki polityczne na rząd

Polska

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, skierował list do senatora Marcina Bosackiego, który przewodzi senackiej komisji ds. inwigilacji systemem Pegasus. Szef MSWiA stwierdza w nim, że komisja została stworzona po to, żeby "bezpodstawnie atakować rząd". Odniósł się także do sprawy Krzysztofa Brejzy w kontekście "śledztwa dotyczącego urzędu w Inowrocławiu, w tym funkcjonowania tzw. 'wydziału nienawiści' i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej jednej z partii". Na ten fragment za pośrednictwem Twittera odpowiedziała żona polityka PO, Dorota Brejza.

Zdjęcie Szef MSWiA Mariusz Kamiński / Andrzej Iwanczuk / Reporter