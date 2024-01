Marian Banaś zagrożony. Nowy wniosek prokuratury

Gazeta ocenia, że dla nowej większości parlamentarnej będzie to swoisty "test", ponieważ rządzące do tej pory Prawo i Sprawiedliwość nie poddawało wniosku pod głosowanie. W efekcie Marianowi Banasiowi zarzutów formułowanych przez prokuraturę oficjalnie nigdy nie postawiono. Wniosek obejmujący 13 zarzutów trafił do sejmowej "zamrażarki", z której ówczesna marszałek Elżbieta Witek nigdy go nie wyjęła, mimo że sejmowa komisja ds. immunitetów zaopiniowała dokument pozytywnie.