Londyńska straż pożarna i policja prowadzą działania, by ustalić przyczynę pożaru w podstacji elektrycznej zaopatrującej lotnisko Heathrow . Służby wciąż walczą ze skutkami żywiołu, który doprowadził do paraliżu portu.

Do kwestii odniósł się w mediach społecznościowych premier Keir Starmer . Szef brytyjskiego rządu stwierdził, że ma pełną świadomość niepokoju i zakłóceń, do jakich doprowadził pożar.

Rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina Anna Dermont na piątkowej konferencji prasowej poinformowała, że zamknięcie lotniska Heathrow nie ma wpływu na działanie warszawskiego portu z wyjątkiem lotów do i z brytyjskiego lotniska. Przekazała, że na piątek zaplanowanych było 14 takich rejsów, "z czego dziewięć na tę chwilę jest odwołanych". - Są to oczywiście rejsy organizowane przez PLL LOT i British Airways. Czekamy na informację co z kolejnymi rejsami, ale tutaj decyzję podejmuje ostatecznie przewoźnik - dodała. Zaapelowała do pasażerów, aby na bieżąco sprawdzali informacje udostępniane przez przewoźników.