"Za błędy i kłamstwa się płaci, panie Kaczyński" - napisał w mediach społecznościowych Marian Banaś. To komentarz prezesa Najwyżej Izby Kontroli do słów szefa PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że powołanie Banasia na to stanowisko było "bardzo ciężkim błędem" jego partii. W ocenie lidera Zjednoczonej Prawicy kierujący Izbą "powinien sam stanąć przed sądem".