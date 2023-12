Prezes NIK zawiadamia prokuraturę. Chodzi o TVP

Najwyższa Izba Kontroli we wtorek złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie TVP - dowiedziała się "Rzeczpospolita". To efekt obszernej kontroli, którą organ prowadził w podmiotach telewizji publicznej od listopada 2022 roku, badając m.in zarządzenie finansami dotowanej z państwowych środków spółki. W październiku NIK opublikowała w tej sprawie raport.