Marcin Romanowski dziękuje Radiu Maryja

Marcin Romanowski przekonywał, że o modlitewnym wstawiennictwie mediów Tadeusza Rydzyka informował go na bieżąco jego prawnik. - Co prawda, nie miałem teraz dostępu do mediów, zostałem pozbawiony telefonu, jakiegokolwiek dostępu, w tej sytuacji zatrzymania. Natomiast od swojego adwokata, pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, słyszałem, co się dzieje “na zewnątrz", i byłem przekonany, że również środowiska Radia Maryja, Telewizji Trwam są ze mną, za co bardzo serdecznie dziękuję - mówił Marcin Romanowski.