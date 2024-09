- Złożył pan minister mandat do PE z wyboru, aby pomóc ludziom. W imieniu RP jestem wdzięczny. Pewnie niektórzy by nie podjęli takiej decyzji - byli tacy, którzy nie chcieli złożyć mandatu - dodał Duda.

Marcin Kierwiński wraca do rządu. Premier: Jestem pod wrażeniem

Marcin Kierwiński został powołany przez prezydenta do rządu - dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej to powrót do krajowej polityki po niespełna trzech miesiącach od uzyskania europoselskiego mandatu. Wcześniej był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Radzie Ministrów utworzonej po 15 października.

Marcin Kierwiński wraca do rządu. Czym będzie się zajmował?

- Większość, która dostaje się do europarlamentu, nie myśli o tym, żeby po trzech miesiącach składać mandat i tracić różne przyjemne rzeczy związane z wyjściem tam, a po 15 minutach otrzymałem odpowiedź, że jest gotowy także do złożenia mandatu eurodeputowanego , czyli będzie członkiem rządu odpowiedzialnym za ten program odbudowy - ujawnił kulisy politycznej kuchni premier.

Tak Kierwiński wracał do rządu. Tusk: Zadzwonił do mnie

Jednak podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim premier wyznał, że to sam Kierwiński zaproponował swój powrót do rządu i objęcie stanowiska pełnomocnika ds. usuwania skutków powodzi.

- Też jestem pełen uznania dla pana ministra, to nie są częste rzeczy w życiu publicznym. Były różne spekulacje i chcę powiedzieć: to on (Marcin Kierwiński) do mnie zadzwonił, że jest gotów, nienamawiany. Potem słyszałem różne komentarze, to naprawdę największe komplementy panie ministrze. Mówili "on chyba zwariował, tu Bruksela, euromandat, marzenie wielu polityków w całej Europie". Pan minister podjął decyzję niełatwą, także rodzinnie, także niskie ukłony dla szanownej pani małżonki - powiedział Donald Tusk.