21-letnia Avarie Anne Tierney do Rzymu przyjechała na wyjazd studyjny. Razem z przyjaciółmi zwiedzała atrakcje Wiecznego Miasta , a także odwiedzała lokalne restauracje.

Po wizycie w jednym z lokali kobieta bardzo źle się poczuła. Studentka skojarzyła, że są to objawy jej silnej alergii na orzechy nerkowca i pojechała do hotelu, by zażyć leki.