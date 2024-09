Według najnowszego sondażu United Surveys dla WP wybory parlamentarne w najbliższą niedzielę wygrałaby Koalicja Obywatelska . Formacja prowadzona przez Donalda Tuska uzyskuje 34,2 proc. , co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do badania z przełomu sierpnia i września.

Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu zestawienia z rezultatem 31 proc. - to z kolei największy spadek wśród wszystkich badanych ugrupowań (- 1,4 pkt proc.). Podium domyka Trzecia Droga z dwucyfrowym wynikiem - na porozumienie PSL i Polski 2050 głosowałoby 10,5 proc. ankietowanych Polaków.

Kłótnia o powódź. PiS krytykuje, KO reaguje

- Rząd niestety zawiódł . Nie wykorzystano instrumentów, jakie ma obecna koalicja do skoordynowania całej akcji w zakresie przygotowania zbiorników retencyjnych, czy zapobieżenia niezapowiedzianym zrzutom wody - ocenił w niedzielnej rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że "albo rządzą nami dyletanci, albo amatorzy ". Na wypowiedź lidera Zjednoczonej Prawicy odpowiedział po kilku godzinach premier, który w ostatnich dniach przewodniczył obradom sztabów kryzysowych na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią.

"Bolą Was niektóre komentarze w mediach i szczucie PiS? Niepotrzebnie. Dziś liczą się tylko skuteczna pomoc, ludzka solidarność i bezpieczeństwo mieszkańców. Ważne jest, co kto robi, nie co kto mówi" - ocenił w sieci Donald Tusk.