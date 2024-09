- Największe wzrosty poziomu wody notujemy w Głogowie oraz Nowej Soli . W pierwszej miejscowości maksymalny poziom wynosi 710 cm, co jest wzrostem około metra, z kolei w drugiej w poniedziałek dojdzie do wzrostu o 180 cm od stanu obecnego - przekazał Robert Czerniawski, określając ten stan jako "niepokojący" .

Sztab kryzysowy. Premier do powodzian: Środków na odbudowy i remonty nie zabraknie

- Zrobimy tak, żebyście jak najmniej ucierpieli. Ale nie ma się co oszukiwać. Do własnych domów i własnych mieszkań niektórzy z was wrócą później. Dlatego naszym zadaniem jest, żeby ten stan prowizorki, w jakim się znaleźliście, był jak najmniej dokuczliwy. Z waszej strony liczymy na zrozumienie. Nie od razu będziemy w stanie odtworzyć waszych budynków i mieszkań. Środków na odbudowy i remonty nie zabraknie. To gwarantujemy na 100 proc. - powiedział polityk.