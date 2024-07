Do Sejmu wpłynął kolejny projekt nowelizacji dotyczący aborcji. Zakłada on m.in. częściową dekryminalizację przerywania ciąży, jeśli kobieta wyraziła na to zgodę. Pod projektem podpisy złożyli przedstawiciele Lewicy, KO, a także kilkoro z Trzeciej Drogi. "Czas wdrożyć nasze wspólne ustalenia kolacyjne w życie" - ocenia minister ds. równości Katarzyna Kotula.