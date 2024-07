Ustawa ta zapewnia m.in. pomoc prawną żołnierzom i funkcjonariuszom służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni. Co więcej, do Kodeksu karnego wprowadzono zapis mówiący o tym, że w przypadku niewłaściwego użycia broni przez żołnierzy bądź funkcjonariuszy, którzy działają na granicy Polski , w wyjątkowych sytuacjach nie jest traktowane jako przestępstwo.

Senat przyjął uchwałę o obronności. Zandberg: Nie poprawi bezpieczeństwa

"Senat zgodził się na łamanie prawa przy strzelaniu do ludzi. W tej sprawie uprawiano od dawna niski szantaż. Kto miał wątpliwości, słyszał, że nie jest patriotą" - napisał w mediach społecznościowych Zandberg. Wskazał również, którzy senatorzy z Razem nie poparli uchwały i "odważyli się głosować przeciw" - były to Magdalena Biejat i Anna Górska . Z kolei z Koalicji Obywatelskiej ustawy nie poparł Bogdan Borusewicz .

"Dziękuję im właśnie za patriotyzm. Bo patriotyzm to umieć stanąć w obronie podstawowych zasad, które mamy zapisane w konstytucji. Także wtedy, gdy nie rozdają za to nagród i medialnych głasków. Czasem lepiej być w mniejszości, ale za to po słusznej stronie historii" - podkreślił Adrian Zandberg.