Demonstracja przed Sejmem. Policja zapowiada kroki

Artykuł 141. Kodeksu wykroczeń stanowi, że "kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności , grzywny do 1500 złotych albo karze nagany ".

Mł. asp. Jakub Pacyniak z KRP Warszawa I przekazał w rozmowie z Interią, że funkcjonariusze zabezpieczyli materiał ze zgromadzenia i prowadzą jego analizę . To ona zdecyduje o ewentualnym wszczęciu postępowania w sprawie o wykroczenie, które może poskutkować skierowaniem dokumentacji do sądu lub nałożeniem mandatu karnego.

"Oddaj mandat!" w kierunku Romana Giertycha. Kobiety protestowały przed Sejmem

Wtorkowa demonstracja to pokłosie odrzucenia przez Sejm większością głosów projektu Lewicy na temat depenalizacji i dekryminalizacji pomocnictwa w przerywaniu ciąży do 12. tygodnia.

Podczas swojego wystąpienia Marta Lempart tłumaczyła, że "PSL dostało stołki dzięki kobietom i młodym ludziom, dla których aborcja jest jednym z najważniejszych postulatów". Stwierdziła też, że jeśli "elektorat się nie podoba", politycy partii powinni zrezygnować ze swoich stanowisk. Zwróciła się też do premiera Donalda Tuska. - Największy żal mam do pana, panie premierze. Bo pan doskonale wiedział, co należy zrobić - tłumaczyła.