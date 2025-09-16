W skrócie Dron latający nad Belwederem został szybko zneutralizowany przez Służbę Ochrony Państwa.

Zatrzymano dwie osoby, które sterowały dronem i przesłuchano ich nocą.

Trwa wyjaśnianie motywów incydentu, a służby nie wykluczają różnych scenariuszy.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem.

Jak przekazał, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, a policja bada okoliczności incydentu.

Dron nad budynkami rządu. Zatrzymano obywateli ze Wschodu

O zdarzenie i zastosowane procedury był pytany na antenie TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

- Dron latał na terenach, na których nie powinien. Został ściągnięty. Zatrzymano również te osoby, które sterowały tym dronem. (...) Te osoby zostały przesłuchane w nocy. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych procedur - powiedział Duszczyk.

- Dla mnie bardzo dobrą informacją jest to, że to bardzo szybko zadziałało: pojawił się dron i w ciągu dosłownie bardzo krótkiego czasu został zneutralizowany, a osoby zatrzymane. Państwo zadziałało ponownie - dodał.

Podkreślił, że w Belwederze i najbliższych okolicach mieszkają i przebywają najważniejsze osoby w państwie, więc miejsce to musi być pod specjalnym nadzorem.

Zaznaczył, że w tej sytuacji nie można wykluczyć żadnej hipotezy: to mógł być przypadek, zatrzymane osoby mogły chcieć sobie polatać, ale mogły też nagrywać reakcje funkcjonariuszy SOP - jak dodał - to wyjaśni postępowanie służb i prokuratora.

Z kolei reporterka Polsat News ustaliła, że zatrzymane osoby to: 21-letni Ukrainiec oraz 17-letnia Białorusinka.

Poderwano myśliwce. Alert RCB i wycie syren dla mieszkańców Lubelszczyzny

Mieszkańcy województwa lubelskiego zostali w sobotę poinformowani o ryzyku "ataku z powietrza"

"Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" - taki komunikat RCB otrzymała w sobotę część odbiorców na Lubelszczyźnie. W Chełmie i Świdniku zawyły wówczas syreny alarmowe.

Wcześniej wojsko informowało o poderwaniu myśliwców w związku z zagrożeniem atakiem dronami w Ukrainie, a przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Lublinie została zamknięta.

Drony nad Polską

W zeszłą środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną na dotychczas niespotykaną skalę. Łącznie służby zarejestrowały 21 urządzeń; część z nich zestrzelono. Do incydentu doszło w trakcie ataku Rosji na Ukrainę.

Szczątki dronów odnaleziono w kilku województwach; najwięcej na Lubelszczyźnie.

Na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.

W związku z atakiem Czechy, Holandia i Wielka Brytania zadeklarowały wysłanie do Polski większej ilości sprzętu wojskowego.

