Aleksandra Czurczak

Dron, który w poniedziałkowy wieczór latał nad Belwederem, został ściągnięty, a osoby, które nim sterowały zostały w nocy przesłuchane - poinformował we wtorek rano wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Dodał, że "państwo zadziałało ponownie". Jak donosi Polsat News, wśród zatrzymanych jest 17-letnia Białorusinka oraz 21-letni Ukrainiec.

Belweder
Belweder Eryk StawinskiReporter

  • Dron latający nad Belwederem został szybko zneutralizowany przez Służbę Ochrony Państwa.
  • Zatrzymano dwie osoby, które sterowały dronem i przesłuchano ich nocą.
  • Trwa wyjaśnianie motywów incydentu, a służby nie wykluczają różnych scenariuszy.
Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem.

Jak przekazał, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, a policja bada okoliczności incydentu.

Dron nad budynkami rządu. Zatrzymano obywateli ze Wschodu

O zdarzenie i zastosowane procedury był pytany na antenie TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

    - Dron latał na terenach, na których nie powinien. Został ściągnięty. Zatrzymano również te osoby, które sterowały tym dronem. (...) Te osoby zostały przesłuchane w nocy. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych procedur - powiedział Duszczyk.

    - Dla mnie bardzo dobrą informacją jest to, że to bardzo szybko zadziałało: pojawił się dron i w ciągu dosłownie bardzo krótkiego czasu został zneutralizowany, a osoby zatrzymane. Państwo zadziałało ponownie - dodał.

    Podkreślił, że w Belwederze i najbliższych okolicach mieszkają i przebywają najważniejsze osoby w państwie, więc miejsce to musi być pod specjalnym nadzorem.

    Zaznaczył, że w tej sytuacji nie można wykluczyć żadnej hipotezy: to mógł być przypadek, zatrzymane osoby mogły chcieć sobie polatać, ale mogły też nagrywać reakcje funkcjonariuszy SOP - jak dodał - to wyjaśni postępowanie służb i prokuratora.

      Z kolei reporterka Polsat News ustaliła, że zatrzymane osoby to: 21-letni Ukrainiec oraz 17-letnia Białorusinka.

      Poderwano myśliwce. Alert RCB i wycie syren dla mieszkańców Lubelszczyzny

      Mieszkańcy województwa lubelskiego zostali w sobotę poinformowani o ryzyku "ataku z powietrza"

      "Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" - taki komunikat RCB otrzymała w sobotę część odbiorców na Lubelszczyźnie. W Chełmie i Świdniku zawyły wówczas syreny alarmowe.

      Wcześniej wojsko informowało o poderwaniu myśliwców w związku z zagrożeniem atakiem dronami w Ukrainie, a przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Lublinie została zamknięta.

      Drony nad Polską

      W zeszłą środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną na dotychczas niespotykaną skalę. Łącznie służby zarejestrowały 21 urządzeń; część z nich zestrzelono. Do incydentu doszło w trakcie ataku Rosji na Ukrainę.

        Szczątki dronów odnaleziono w kilku województwach; najwięcej na Lubelszczyźnie.

        Na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.

        W związku z atakiem Czechy, Holandia i Wielka Brytania zadeklarowały wysłanie do Polski większej ilości sprzętu wojskowego.

