Pierwszy taki alert RCB w historii. Nowy komunikat MSWiA

MSWiA opublikowało kluczowe informacje o alertach i alarmach po tym, jak w sobotę mieszkańcy kilku powiatów w województwie lubelskim dostali pierwszy w historii RCB alert ostrzegający przed "zagrożeniem atakiem z powietrza". Sytuacja była związana z atakiem Rosjan na terytorium Ukrainy i operowaniem polskiego oraz sojuszniczego lotnictwa.

MSWiA publikuje komunikaty wyjaśniające, jak reagować na poszczególne typy alertów i alarmów
MSWiA publikuje komunikaty wyjaśniające, jak reagować na poszczególne typy alertów i alarmówWojtek RadwańskiAFP

W skrócie

  • MSWiA wyjaśnia zasady działania systemu alertów i alarmów oraz podaje instrukcje postępowania podczas zagrożenia.
  • Mieszkańcy kilku powiatów otrzymali pierwszy alert RCB o "zagrożeniu atakiem z powietrza", w Świdniku czy Chełmie rozległy się syreny alarmowe.
  • MSWiA apeluje o stosowanie się do komunikatów i wskazuje, jak rozpoznawać oraz reagować na sygnały alarmowe, takie jak syreny czy SMS-y.
"Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" - taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sobotę otrzymali odbiorcy w kilku powiatach w województwie lubelskim. W Chełmie i Świdniku zawyły syreny alarmowe.

Jeszcze tego samego dnia w sieci można było natknąć się na nagrania, na których było widać, że ludzie mają kłopot z interpretacją nadawanych sygnałów bądź po prostu nie reagują. Tak było m.in. podczas meczu lokalnego klubu w Chełmie.

- Należy mówić uczciwie, że mieszkańcy w sobotę nie wiedzieli, czy są to ćwiczenia, czy jest to zagrożenie - opisał dla wp.pl prezydent Chełma Jakub Banaszek. W swoich mediach społecznościowych wskazywał z kolei, iż "obserwuje, że takie decyzje wywołują wiele emocji wśród mieszkańców, szczególnie jeśli niedługo później alarm jest odwołany i pojawia się narracja, że był niepotrzebny".

Sytuację z soboty w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News komentował analityk branży wojskowej Jarosław Wolski. Ocenił, że "syreny alarmowe rozległy się niepotrzebnie, stresując ludzi i rozległy się w zasadzie nie wiadomo po co".

- Ludzie nie są uczeni, jak się zachować w przypadku nalotu lotniczego, nie ma żadnych schronów, nie ma przygotowanych miejsc ukrycia nawet takiego doraźnego, więc poza stresowaniem obywateli nic taki alarm pozytywnego nie przynosi - mówił Wolski.

W niedzielnym komunikacie MSWiA opublikowało kluczowe informacje o alertach i alarmach oraz instrukcję działania w sytuacjach zagrożenia.

    Jak czytamy, władze korzystają z różnych sposobów ostrzegania m.in z:

    • Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),
    • mediów i portali internetowych,
    • radia, telewizji i operatorów sieci telekomunikacyjnych,
    • alertu RCB.

    "Celem komunikatów ostrzegawczych jest ochrona życia i zdrowia obywateli naszego kraju. Zawsze stosuj się do treści zawartych w przekazywanych ostrzeżeniach" - podało MSWiA.

    Alert RCB. MSWiA z apelem do Polaków

    W sobotę niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alert RCB. Jest to system SMS-owego powiadamiania ludzi o zagrożeniach, uruchamiany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze.

    "Informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie. RCB całą dobą monitoruje to, co się dzieje w Polsce i w razie potrzeby uruchamia alert" - tłumaczy MSWiA.

      Działa to w ten sposób, że osoby przebywające na obszarze zagrożenia otrzymują wiadomość SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci działa telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznie przesłać komunikat do wszystkich użytkowników na wskazanym terenie.

      "Apelujemy o stosowanie się do informacji i zaleceń zawartych w wiadomości SMS. Pozwala to uniknąć zagrożenia lub zminimalizować jego skutki. Dzięki takim alertom jest to zdecydowanie bardziej możliwe. To także ułatwia pracę służb i może uratować czyjeś zdrowie lub życie" - podaje ministerstwo.

      Syreny alarmowe. MSWiA tłumaczy, jak należy reagować

      W niektórych powiatach w sobotę, w związku działaniami wojska przy granicy z Ukrainą, uruchomiono sygnały alarmowe, czyli tzw. syreny.

      Jak czytamy w komunikacie MSWiA, ich cel to szybkie ostrzeżenie ludzi i służb o niebezpieczeństwie oraz przekazanie informacji o jego odwołaniu.

      Alarm dla ludności cywilnej ogłaszany jest sygnałem modulowanej syreny trwającym trzy minuty oraz trzykrotnie powtórzonym komunikatem "Uwaga! Ogłaszam alarm…". Dodatkowo rozpoznać go można po żółtym trójkącie umieszczanym w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

      Odwołanie alarmu także ogłaszane jest ciągłym dźwiękiem syreny trwającym trzy minuty oraz trzykrotnie powtarzanym komunikatem "Uwaga! Odwołuję alarm…". Towarzyszy temu żółty trójkąt widoczny w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

        Alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej ogłaszany jest przez trzykrotne powtórzenie wzrastającego i opadającego dźwięku syreny z 30-sekundowymi przerwami, trwające łącznie trzy minuty. Jego wizualnym oznaczeniem jest żółty trójkąt umieszczany w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

        Alarm ćwiczebny lub treningowy ogłaszany jest ciągłym dźwiękiem syreny trwającym jedną minutę. Rozpoznać go można po żółtym trójkącie równobocznym umieszczanym w przestrzeni publicznej.

        "W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - pamiętaj, aby zachować spokój, stosuj się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmuj odpowiednie działania ochronne. Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami" - zaleca MSWiA.

        "Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się" - czytamy w komunikacie.

        Najnowsze