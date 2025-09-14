Pierwszy taki alert RCB w historii. Nowy komunikat MSWiA

W skrócie MSWiA wyjaśnia zasady działania systemu alertów i alarmów oraz podaje instrukcje postępowania podczas zagrożenia.

Mieszkańcy kilku powiatów otrzymali pierwszy alert RCB o "zagrożeniu atakiem z powietrza", w Świdniku czy Chełmie rozległy się syreny alarmowe.

MSWiA apeluje o stosowanie się do komunikatów i wskazuje, jak rozpoznawać oraz reagować na sygnały alarmowe, takie jak syreny czy SMS-y.

"Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" - taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sobotę otrzymali odbiorcy w kilku powiatach w województwie lubelskim. W Chełmie i Świdniku zawyły syreny alarmowe.

Jeszcze tego samego dnia w sieci można było natknąć się na nagrania, na których było widać, że ludzie mają kłopot z interpretacją nadawanych sygnałów bądź po prostu nie reagują. Tak było m.in. podczas meczu lokalnego klubu w Chełmie.

- Należy mówić uczciwie, że mieszkańcy w sobotę nie wiedzieli, czy są to ćwiczenia, czy jest to zagrożenie - opisał dla wp.pl prezydent Chełma Jakub Banaszek. W swoich mediach społecznościowych wskazywał z kolei, iż "obserwuje, że takie decyzje wywołują wiele emocji wśród mieszkańców, szczególnie jeśli niedługo później alarm jest odwołany i pojawia się narracja, że był niepotrzebny".

Sytuację z soboty w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News komentował analityk branży wojskowej Jarosław Wolski. Ocenił, że "syreny alarmowe rozległy się niepotrzebnie, stresując ludzi i rozległy się w zasadzie nie wiadomo po co".

- Ludzie nie są uczeni, jak się zachować w przypadku nalotu lotniczego, nie ma żadnych schronów, nie ma przygotowanych miejsc ukrycia nawet takiego doraźnego, więc poza stresowaniem obywateli nic taki alarm pozytywnego nie przynosi - mówił Wolski.

W niedzielnym komunikacie MSWiA opublikowało kluczowe informacje o alertach i alarmach oraz instrukcję działania w sytuacjach zagrożenia.

Jak czytamy, władze korzystają z różnych sposobów ostrzegania m.in z:

Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),

mediów i portali internetowych,

radia, telewizji i operatorów sieci telekomunikacyjnych,

alertu RCB.

"Celem komunikatów ostrzegawczych jest ochrona życia i zdrowia obywateli naszego kraju. Zawsze stosuj się do treści zawartych w przekazywanych ostrzeżeniach" - podało MSWiA.

Alert RCB. MSWiA z apelem do Polaków

W sobotę niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alert RCB. Jest to system SMS-owego powiadamiania ludzi o zagrożeniach, uruchamiany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze.

"Informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie. RCB całą dobą monitoruje to, co się dzieje w Polsce i w razie potrzeby uruchamia alert" - tłumaczy MSWiA.

Działa to w ten sposób, że osoby przebywające na obszarze zagrożenia otrzymują wiadomość SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci działa telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznie przesłać komunikat do wszystkich użytkowników na wskazanym terenie.

"Apelujemy o stosowanie się do informacji i zaleceń zawartych w wiadomości SMS. Pozwala to uniknąć zagrożenia lub zminimalizować jego skutki. Dzięki takim alertom jest to zdecydowanie bardziej możliwe. To także ułatwia pracę służb i może uratować czyjeś zdrowie lub życie" - podaje ministerstwo.

Syreny alarmowe. MSWiA tłumaczy, jak należy reagować

W niektórych powiatach w sobotę, w związku działaniami wojska przy granicy z Ukrainą, uruchomiono sygnały alarmowe, czyli tzw. syreny.

Jak czytamy w komunikacie MSWiA, ich cel to szybkie ostrzeżenie ludzi i służb o niebezpieczeństwie oraz przekazanie informacji o jego odwołaniu.

Alarm dla ludności cywilnej ogłaszany jest sygnałem modulowanej syreny trwającym trzy minuty oraz trzykrotnie powtórzonym komunikatem "Uwaga! Ogłaszam alarm…". Dodatkowo rozpoznać go można po żółtym trójkącie umieszczanym w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

Odwołanie alarmu także ogłaszane jest ciągłym dźwiękiem syreny trwającym trzy minuty oraz trzykrotnie powtarzanym komunikatem "Uwaga! Odwołuję alarm…". Towarzyszy temu żółty trójkąt widoczny w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

Alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej ogłaszany jest przez trzykrotne powtórzenie wzrastającego i opadającego dźwięku syreny z 30-sekundowymi przerwami, trwające łącznie trzy minuty. Jego wizualnym oznaczeniem jest żółty trójkąt umieszczany w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

Alarm ćwiczebny lub treningowy ogłaszany jest ciągłym dźwiękiem syreny trwającym jedną minutę. Rozpoznać go można po żółtym trójkącie równobocznym umieszczanym w przestrzeni publicznej.

"W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - pamiętaj, aby zachować spokój, stosuj się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmuj odpowiednie działania ochronne. Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami" - zaleca MSWiA.

"Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się" - czytamy w komunikacie.

