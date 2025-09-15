Dron nad budynkami rządu. Tusk: Zatrzymano obywateli Białorusi
"Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" - poinformował Donald Tusk na platformie X. W rozmowie z Interią rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła zdarzenie i zatrzymanie dwóch osób.
Donald Tusk poinformował o akcji Służb Ochrony Państwa, podczas której zneutralizowano drona. Urządzenie zarejestrowano nad budynkami rządowymi przy ulicy Parkowej, gdzie znajdują się wille rządowe, oraz nad Belwederem w Warszawie.
"Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" - poinformował premier.
Rzecznika MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła zdarzenie i zatrzymanie dwóch osób w rozmowie z Interią.
Dron nad Belwederem. Apel Donalda Tuska
Kilkanaście minut wcześniej Donald Tusk opublikował wpis, w którym apelował o "nieszukanie wroga na Zachodzie".
"Europejscy sojusznicy nie zawiedli w chwili próby. Zagrożeniem jest Wschód i ci wszyscy, którzy próbują rozbić euroatlantycką jedność" - dodał.