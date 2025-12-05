W skrócie Posłowie PiS złożyli wniosek o odtajnienie części niejawnego posiedzenia Sejmu, domagając się ujawnienia informacji przekazanych przez premiera Tuska.

Jak ustaliły media, w trakcie niejawnych obrad miały być omawiane tematy kryptowalut oraz powiązań z rosyjskim kapitałem wykorzystywanym do aktów dywersji na terenie Polski.

Opozycja zarzucała, że utajnienie posiedzenia było nieuzasadnione i służyło przykryciu innych tematów politycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według podawanych wcześniej informacji Polsat News na niejawnej części piątkowego posiedzenia Sejmu Donald Tusk miał omawiać sprawy kryptowalut i rosyjskiego śladu dotyczącego płacenia nimi za akty dywersji w Polsce. Posłowie opozycji podczas odbywającej się w późniejszych godzinach części jawnej obrad zaznaczali, że w obliczu medialnych doniesień utajnienie było bezzasadne.

Posłowie PiS domagają się odtajnienia pierwszej części posiedzenia Sejmu

Na konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS Sebastian Kaleta i Andrzej Śliwka zapowiadali złożenie wniosku o odtajnienie części obrad dotyczącej informacji premiera.

Były wiceminister sprawiedliwości przekazał następnie, że w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odtajnienie będzie musiał pochylić się marszałek Sejmu wraz z prezydium Sejmu, ponieważ posłowie nie mogą złożyć takiego wniosku bezpośrednio pod obrady sejmowe.

"Tusk, z widocznymi oznakami zdenerwowania, sam z mównicy sejmowej o to apelował. Mówimy: sprawdzam!" - napisał na platformie X poseł Śliwka.

Rozwiń

Natomiast poseł PiS Janusz Kowalski, zapowiadając wniosek o odtajnienie z sejmowej mównicy, zaznaczył, że "szopka Donalda Tuska musi być jawna", a "Polacy muszą znać prawdę".

Wniosek o odtajnienie. "Nic, czego byśmy nie wiedzieli"

Podczas wystąpienia premiera w późniejszej debacie dotyczącej weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach posłowie PiS wołali z ław sejmowych, by odtajniona została informacja szefa rządu.

Premier powiedział, że posłowie mogą złożyć wniosek o odtajnienie części posiedzenia. Dodał, że część posłów chce "zakrzyczeć" problem. Podkreślił, że to nie slogany i polityka, tylko sytuacja, w której chodzi o wiodącą firmę na rynku, z kapitałem, który umożliwił jej przetrwanie na rynku w czasie pandemii COVID-19, a stało się to dzięki rosyjskim pieniądzom i rosyjskiej mafii. Poinformował, że podał nazwę tej firmy na tajnej części obrad Sejmu.

Po wysłuchaniu informacji premiera posłowie PiS wskazywali, że jego wystąpienie było "przewidywalne" i nie powinno zostać utajnione. Oceniali, że utajniona część obrad miała przysłonić piątkowy szczyt medyczny organizowany przez prezydenta, a także odwrócić uwagę od głosowania nad budżetem na przyszły rok.

- Premier nie powiedział niczego, czego byśmy nie wiedzieli. Znowu odwracanie kota ogonem, robienie PR-u - skomentował po obradach Piotr Kaleta (PiS). - Cieszę się tylko z jednej rzeczy, że zostało to mocno wyartykułowane na sali. Premier zrozumiał, mam taką nadzieję, w jakiej jest w tej chwili sytuacji jeśli chodzi o ocenę własnej osoby. To jest po prostu dramat. Marny spektakl polityczny w wykonaniu marnego aktora - dodał.

Sienkiewicz w "Graffiti" o Ziobrze: Większym szacunkiem darzę zwykłych złodziei Polsat News