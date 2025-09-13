Operacja wojsk nie tylko nad Polską. Rosyjski dron przechwycony w Rumunii

Karolina Głodowska
Aleksandra Czurczak

Karolina Głodowska, Aleksandra Czurczak

Siły powietrzne Rumunii przechwyciły w sobotę drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju - przekazał minister obrony Ionut Mosteanu. Dodał, że poderwano dwa myśliwce F-16. Wcześniej rumuńskie władze ostrzegły w alercie osoby mieszkające na terenach w pobliżu granicy z Ukrainą o ryzyku wtargnięcia rosyjskich dronów.

F-16 należące do rumuńskiej floty powietrznej (zdj. ilustracyjne)
F-16 należące do rumuńskiej floty powietrznej (zdj. ilustracyjne)VADIM GHIRDAEast News

"Siły powietrzne Rumunii przechwyciły w sobotę drona, który wleciał w naszą przestrzeń powietrzną. Dwa samoloty F-16 zostały natychmiast wysłane z 86. bazy sił powietrznych Fetesti i śledziły drona aż do momentu, gdy zniknął z radaru w okolicy Chilia Veche" - oświadczył w sobotę szef Ministerstwa Obrony Rumunii Ionut Mosteanu.

Minister dodał, że misja wciąż trwa i wkrótce ujawnionych zostanie więcej szczegółów.

Jak podawała wcześniej stacja telewizyjna Antena 3 CNN, samoloty F-16 śledziły lot drona do miejsca około 20 km na południowy zachód od miejscowości Chilia Veche.

    "Dron nie przelatywał nad terenami zamieszkałymi i nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności" - poinformowało Ministerstwo Obrony Rumunii.

    Do sytuacji w tym kraju odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który również poinformował w swoich mediach społecznościowych, że Rumunia poderwała samoloty bojowe z powodu obecności rosyjskiego drona w swojej przestrzeni powietrznej.

    "Według aktualnych danych dron operował w przestrzeni powietrznej NATO przez około 50 minut" - podał we wpisie Zełenski, zaznaczając, iż w tym czasie także Polska "odpowiedziała militarnie na zagrożenie ze strony rosyjskich dronów szturmowych".

    Rumunia. Alert dla mieszkających w pobliżu Ukrainy

    Wcześniej władze Rumunii rozesłały alerty do osób mieszkających w pobliżu granicy z Ukrainą. 

    "Istnieje możliwość spadania obiektów z przestrzeni powietrznej" - podano w komunikacie.

    Ludziom zalecono, aby "schronili się w piwnicach lub pozostali w domach, z dala od okien i ścian zewnętrznych".

      Drony nad Ukrainą. Wydano alert RCB dla województwa lubelskiego

      Przed godz. 17 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski powiadomiło, że "ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy graniczących z RP rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

      Z uwagi na sytuację alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski (województwo lubelskie)".

      "Uwaga! Alert RCB. Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat, który otrzymała część mieszkańców w województwie lubelskim.

      Zawyły także syreny alarmowe w Świdniku i Chełmie. Czasowo wstrzymano też pracę lotniska w Lublinie.

      Działania wojska zakończyły się około godz. 19.

