"Polityczny WF": Nie na to się umawiała? Wrze wokół minister zdrowia

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Nawet spekulacje o możliwej dymisji minister zdrowia słychać w tle burzy, jaka rozpętała się wokół stanu polskich szpitali i NFZ. Sama Jolanta Sobierańska-Grenda mówi natomiast współpracownikom, że zgadzając się na objęcie resortu, nie na to umawiała się z rządzącymi. Czym jest rozczarowana? Wyjaśniają to Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u".

Dwóch elegancko ubranych mężczyzn na niebiesko-białym tle, po lewej stronie tekst z nazwiskami, po prawej stronie czerwony baner z pytaniem o ministra zdrowia oraz logotyp programu POLITYCZNY WF.
Politykę rozpaliła ochrona zdrowia. Czy szpitale rzeczywiście są pod ścianą?

W podcaście Interii również o nazwisku pewnego generała i lekarza jednocześnie, wokół którego pojawiły się podejrzenia. Czy wyłącznie ze względu na ekspercką wiedzę przemawiał na rządowym szczycie medycznym? A które polityczne stronnictwo jako jedyne ma odwagę powiedzieć, że w ochronie zdrowia lepiej nie będzie, jeśli nie podwyższymy składki zdrowotnej?

"Polityczny WF" także o kolejnych wetach Karola Nawrockiego, który używa ich jako narzędzia "na całego". Tymczasem jednak gabinet Donalda Tuska odzyskał werwę - czy niepodpisywanie ustaw ze względu na pewien ich punkt może obrócić się przeciw prezydentowi?

"Polityczny WF": Nie na to się umawiała? Wrze wokół minister zdrowia

