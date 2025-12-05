W podcaście Interii również o nazwisku pewnego generała i lekarza jednocześnie, wokół którego pojawiły się podejrzenia. Czy wyłącznie ze względu na ekspercką wiedzę przemawiał na rządowym szczycie medycznym? A które polityczne stronnictwo jako jedyne ma odwagę powiedzieć, że w ochronie zdrowia lepiej nie będzie, jeśli nie podwyższymy składki zdrowotnej?

"Polityczny WF" także o kolejnych wetach Karola Nawrockiego, który używa ich jako narzędzia "na całego". Tymczasem jednak gabinet Donalda Tuska odzyskał werwę - czy niepodpisywanie ustaw ze względu na pewien ich punkt może obrócić się przeciw prezydentowi?

Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!

"Polityczny WF": Nie na to się umawiała? Wrze wokół minister zdrowia

