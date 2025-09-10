W skrócie Odnaleziono szczątki rosyjskich dronów w jedenastym i dwunastym miejscu na terenie Polski.

W nocy doszło do 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Polska uruchomiła Artykuł 4. NATO. Trwają również konsultacje polskich władz z przedstawicielami państw sojuszniczych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie informowała na bieżąco o dokonanych ustaleniach" - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Niedługo później rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka przekazała Interii, że znaleziono również szczątki 12. drona. Tym razem fragmenty bezzałogowca znaleziono między miejscowościami Sewerynów i Rabiany w gminie Korytnica (woj. mazowieckie).

To już 11. i 12. miejsca, w którym odnaleziono szczątki rosyjskich dronów. Wcześniej znaleziono je w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki i Zabłocie-Kolonia.

Rosyjskie drony w większości miejsc nie wyrządziły szkód. Wyjątkiem jest miejscowość Wyryki w województwie lubelskim, gdzie fragmenty bezzałogowca spadły na dom, poważnie uszkadzając jego dach.

Rosyjskie drony nad Polską. Przestrzeń powietrzna przekroczona 19 razy

W nocy z wtorku na środę "doszło do 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformował rano premier Donald Tusk. Rosyjskie drony nadleciały z terytoriów Ukrainy i Białorusi. Część z nich została zestrzelona przez wojska Polski oraz NATO.

W związku z incydentem Polska zdecydowała się na uruchomienie Artykułu 4. NATO, który stanowi, że państwa członkowskie będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

Premier Donald Tusk bierze udział w rozmowie z przywódcami państw europejskich oraz szefem NATO, a prezydent Karol Nawrocki jeszcze w środę porozmawia z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Radosław Sikorski o uruchomieniu artykułu 4. "Polska ani NATO nie da się zastraszyć" Polsat News