Kolejny dron znaleziony w Mazowieckiem. Służby potwierdzają
Wydział 8 do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie koordynuje działania procesowe w miejscu ujawnienia drona w Nowym Mieście nad Pilicą (woj. mazowieckie) - poinformowano w środę przed godz. 17. Kolejnego drona znaleziono również między miejscowościami Sewerynów i Rabiany w woj. mazowieckim - przekazała Interii rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
W skrócie
- Odnaleziono szczątki rosyjskich dronów w jedenastym i dwunastym miejscu na terenie Polski.
- W nocy doszło do 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
- Polska uruchomiła Artykuł 4. NATO. Trwają również konsultacje polskich władz z przedstawicielami państw sojuszniczych.
"Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie informowała na bieżąco o dokonanych ustaleniach" - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Niedługo później rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka przekazała Interii, że znaleziono również szczątki 12. drona. Tym razem fragmenty bezzałogowca znaleziono między miejscowościami Sewerynów i Rabiany w gminie Korytnica (woj. mazowieckie).
To już 11. i 12. miejsca, w którym odnaleziono szczątki rosyjskich dronów. Wcześniej znaleziono je w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki i Zabłocie-Kolonia.
Rosyjskie drony w większości miejsc nie wyrządziły szkód. Wyjątkiem jest miejscowość Wyryki w województwie lubelskim, gdzie fragmenty bezzałogowca spadły na dom, poważnie uszkadzając jego dach.
Rosyjskie drony nad Polską. Przestrzeń powietrzna przekroczona 19 razy
W nocy z wtorku na środę "doszło do 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformował rano premier Donald Tusk. Rosyjskie drony nadleciały z terytoriów Ukrainy i Białorusi. Część z nich została zestrzelona przez wojska Polski oraz NATO.
W związku z incydentem Polska zdecydowała się na uruchomienie Artykułu 4. NATO, który stanowi, że państwa członkowskie będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.
Premier Donald Tusk bierze udział w rozmowie z przywódcami państw europejskich oraz szefem NATO, a prezydent Karol Nawrocki jeszcze w środę porozmawia z prezydentem USA Donaldem Trumpem.