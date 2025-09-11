Odnaleziono nowego drona, trwają prace służb. Ministerstwo potwierdza

W skrócie W miejscowości Przymiarki w gminie Księżopol odnaleziono 17. drona od czasu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wszystkie służby zostały powiadomione, a teren zabezpiecza policja.

Z kolei drony znalezione w świętokrzyskich miejscowościach, jak ustalono, były wabikami oznaczonymi cyrylicą.

Informację o odnalezieniu kolejnego drona przekazała w czwartek wieczorem rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Krótki komunikat pojawił się na jej profilu w mediach społecznościowych.

Odnaleziono kolejnego drona. "Powiadomiono służby"

"17. dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gmina Księżopol powiat Biłgoraj. Wszystkie służby zostały powiadomione" - przekazała w sieci Gałecka.

Rzeczniczka MSWiA dodała, że "policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren".

Informacja o odnalezieniu kolejnego bezzałogowca pojawiła się około 24 godziny od komunikatu o natrafieniu na 16. maszynę, która w nocy z wtorku na środę przekroczyła polską przestrzeń powietrzną.

Dotychczas służby odnalzały drony w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Radiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków gmina Raków.

Rosyjskie drony nad Polską. Służby badają odnalezione bezzałogowce

Wcześniej w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, która badała miejsca upadku i szczątki trzech dronów w świętokrzyskich miejscowościach: Raków, Czyżów i Sobótka, przekazał, że wszystkie te maszyny to tzw. wabiki, a nie drony uderzeniowe.

Prokurator Janusz Kowalski nadmienił, że na bezzałogowcach ujawniono oznaczenia pisane cyrylicą.

W reakcji na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce. W przypadku bezzałogowców, które w ocenie wojska mogły stanowić zagrożenie, zdecydowano się na ich zestrzelenie.

