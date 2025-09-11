Odnaleziono nowego drona, trwają prace służb. Ministerstwo potwierdza

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

17. dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki w gminie Księżopol w powiecie biłgorajskim - przekazała w czwartek wieczorem rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. To kolejny bezzałogowiec, który znaleziono od środowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Znaleziono kolejnego drona na Lubelszczyźnie. Komunikat rzeczniczki MSWiA, zdj. ilustracyjne
Znaleziono kolejnego drona na Lubelszczyźnie. Komunikat rzeczniczki MSWiA, zdj. ilustracyjneWojtek JargiłoPAP

W skrócie

  • W miejscowości Przymiarki w gminie Księżopol odnaleziono 17. drona od czasu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Wszystkie służby zostały powiadomione, a teren zabezpiecza policja.
  • Z kolei drony znalezione w świętokrzyskich miejscowościach, jak ustalono, były wabikami oznaczonymi cyrylicą.
Informację o odnalezieniu kolejnego drona przekazała w czwartek wieczorem rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Krótki komunikat pojawił się na jej profilu w mediach społecznościowych.

Odnaleziono kolejnego drona. "Powiadomiono służby"

"17. dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gmina Księżopol powiat Biłgoraj. Wszystkie służby zostały powiadomione" - przekazała w sieci Gałecka.

Rzeczniczka MSWiA dodała, że "policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren".

Informacja o odnalezieniu kolejnego bezzałogowca pojawiła się około 24 godziny od komunikatu o natrafieniu na 16. maszynę, która w nocy z wtorku na środę przekroczyła polską przestrzeń powietrzną.

    Dotychczas służby odnalzały drony w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Radiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków gmina Raków.

    Rosyjskie drony nad Polską. Służby badają odnalezione bezzałogowce

    Wcześniej w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, która badała miejsca upadku i szczątki trzech dronów w świętokrzyskich miejscowościach: Raków, Czyżów i Sobótka, przekazał, że wszystkie te maszyny to tzw. wabiki, a nie drony uderzeniowe.

    Prokurator Janusz Kowalski nadmienił, że na bezzałogowcach ujawniono oznaczenia pisane cyrylicą.

    W reakcji na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce. W przypadku bezzałogowców, które w ocenie wojska mogły stanowić zagrożenie, zdecydowano się na ich zestrzelenie.

