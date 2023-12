To jeden z najgłośniejszych powrotów do polskiego rządu. Radosław Sikorski znalazł się w gabinecie Donalda Tuska i wraca w dobrze znane sobie miejsce - po raz drugi staje na czele polskiej dyplomacji (poprzednio w latach 2007-2014). A przypomnijmy, że wcześniej pełnił też funkcję szefa MON w rządzie PiS (2005-2007).

Od 2019 roku Radosław Sikorski był europosłem. Do Parlamentu Europejskiego dostał się z ramienia Koalicji Europejskiej, czyli tworu, który cztery lata temu stworzył Grzegorz Schetyna . Ówczesny lider PO zgromadził wokół siebie niemal wszystkie środowiska opozycyjne w Polsce (wyłamała się Wiosna Roberta Biedronia), a mimo to sformowana przez niego koalicja nie wygrała wyborów z PiS.

Sikorski jednak do Parlamentu Europejskiego się dostał. Startował z okręgu bydgoskiego z pierwszego miejsca i zgromadził ponad 120 tys. głosów. Co ciekawe, drugie miejsce zajął ostatni na liście Krzysztof Brejza , na którego głosowało ponad 80 tys. osób.

Kto zastąpi Sikorskiego w PE?

Teraz, po objęciu funkcji szefa MSZ przez Sikorskiego, jego mandat w PE się zwolnił. Oznacza to, że jego miejsce może zająć kolejny polityk na liście, czyli właśnie Brejza. Sęk w tym, że w ostatnim czasie zaangażował się on mocno w politykę krajową i wątpliwe, by ciągnęło go do Brukseli. Jak usłyszeliśmy, jest też przymierzany przez nową większość do jednej z komisji śledczych. Z Krzysztofem Brejzą chcieliśmy się skontaktować, ale nie odpowiadał na nasze prośby o rozmowę.