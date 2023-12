Nowe otwarcie. Niemcy wysyłają jasny sygnał do Warszawy

Jak dowiedział się korespondent Polsat News i Interii Tomasz Lejman, niemiecka strona zabiega, by do wizyty nowego szefa polskiego MSZ w Berlinie doszło jeszcze przed świętami. Choć trwają zaawansowane rozmowy w tej sprawie, termin nie jest przesądzony.

Niemcy nastawieni na współpracę. "Nie wszystkie tematy będą łatwe"

Dodaje jednak, że "z pewnością nie będzie żadnych formalnych wypłat reparacji z Niemiec do Polski". - Ale jest wiele sposobów, by Niemcy mogły wykazać swoją odpowiedzialność przed historią, by pokazały, że nadal są gotowe do pewnej formy zadośćuczynienia - zaznacza.