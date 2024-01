Sondaż CBOS. Polacy o współpracy rząd-Duda

Osoby deklarujące, że współpraca między rządem i prezydentem układa się źle, zostały zapytane, " Która strona odpowiada za taki stan rzeczy "? Najwięcej spośród tych badanych - 41 proc. uważa, że obu stronom brakuje woli współpracy. Zdaniem 39 proc. to prezydentowi brakuje tej woli, a według 18 proc. to skutek postawy rządu. 2 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Z sondażu CBOS wynika, że bardziej złożony obraz sytuacji politycznej mają sympatycy Trzeciej Drogi. Równie często (49 proc.) przychylają się do opinii, że to prezydent nie chce współpracować z rządem, co uważają, że obu stronom brakuje woli współdziałania (49 proc.). Najbardziej zdystansowani w ocenach są zwolennicy Konfederacji - większość (64 proc.) z nich sądzi, że odpowiedzialność za złe relacje rozkłada się na obie strony, pozostali równie często wskazują na prezydenta, co na rząd (po 18 proc.).