Koniec programu wprowadzonego przez PiS? "Nie ma pieniędzy"

Barbara Nowacka była gościem porannej "Rozmowy Piaseckiego" na antenie TVN24. Prowadzący poruszył temat laptopów dla uczniów , do przekazania których zobowiązał się jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego .

Laptopy dla uczniów. Barbara Nowacka krytycznie o programie PiS

- Dostałam też sygnały z ministerstwa cyfryzacji, że tam były głębokie nieuczciwości, związane z organizacją programu laptopowego - dodała i oceniła, że sprzęt ten jest ciężki oraz niewygodny. - To budzi poważne wątpliwości - nie tylko polityków, ale ekspertów, nauczycielek i nauczycieli - oznajmiła.

Dopytywana o to, czy komputery nie należałoby zastąpić bardziej praktycznymi tabletami odparła, że polskiej szkole potrzebna jest "mądra strategia cyfrowa".

Krzysztof Gawkowski: Nie ma pieniędzy na laptopy dla uczniów

W poniedziałek gościem tego samego programu był - wspomniany przez szefową MEN - Krzysztof Gawkowski. Wicepremier stwierdził, że rozliczanie programu rozdawania laptopów było "bałaganem" i "wielkim nieporozumieniem" . - Pieniędzy nie było, wydawano je na kredyt. Nie wiadomo, co się z nimi stało i jak je wykorzystywano - zdeklarował.

- Dwa dni po tym, jak przyszedłem do resortu, Komisja Europejska napisała, że wydatki z 2023 roku są niekwalifikowalne , czyli nie można ich wydawać - podkreślił i dodał, że deklaracje rządu Morawieckiego o zabezpieczeniu finansowania tego projektu to "wielowektorowe kłamstwo".

Wicepremier przyznał również, że laptopy to ciężkie i niepraktyczne urządzenia, które powinny być zastąpione inną elektroniką. - Jeżeli ten program miałby być kontynuowany, to przemodelowany. Na pewno nie w takim wydaniu jak PiS, bo PiS go zakopał - zaznaczył.