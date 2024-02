Europosłanka PiS stwierdziła na portalu X, że Nowacka nazywa wszystkich emerytów "sfrustrowanymi". "Polscy emeryci mieli się przez ostatnie lata dobrze. Pytanie, co zgotuje im pani Nowacka i reszta ekipy Tuska. Może pani Nowacka wie, że emeryci będą mieli powody do frustracji? Jeśli tak, to niech się z nami podzieli wiedzą, co jest planowane" - napisała Szydło.