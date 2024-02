Roman Giertych pisze list do abp. Stanisława Gądeckiego

Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala, mimo udzielenia pomocy zmarł 12 października. Z ustaleń policji wynikało, że nie doszło do zaniedbania ze strony opiekunki dziecka, a do nieszczęśliwego wypadku. Sprawą zajęła się prokuratura, która wskazała, że do tragedii przyczyniły się zaniedbania ze strony właścicieli lokalu, czyli właśnie kurii.