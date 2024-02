Kłótnia o cytat na sejmowej komisji. "Czuję się zakłopotany"

W pewnym momencie przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) zapytał Michała Dworczyka o to, czy ten podziela opinię byłego wicepremiera Jacka Sasina , który był ostatnim przesłuchiwanym politykiem przez to gremium.

Spięcie między Michałem Dworczykiem a Dariuszem Jońskim

- Prosiłem o cytat ministra Sasina. Pan odpowiada "Świadek Sasin obciążył...". Czy naprawdę Jacek Sasin mówił o sobie "świadek Sasin"? - pytał Dworczyk. - Odpowiem na każde pytanie zadane precyzyjnie. Jeżeli pan mi da cytat, odniosę się do tego cytatu. Jeżeli pan mówi swoją interpretację słów premiera Sasina, nie będę się do tego odnosił, bo tu jest potrzebna precyzja - dodał.

Wybory kopertowe. Przed komisją stanie Elżbieta Witek

Przed przesłuchaniem komisja ds. wyborów kopertowych skierowała wniosek do prokuratora generalnego o wystąpienie do KPRM z żądaniem zabezpieczenia i przekazania komisji korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do i przez Michała Dworczyka, od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r., dotyczącej lub związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w 2020 r.