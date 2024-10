Prokurator Ewa Wrzosek rozpoczęła swoje zeznania od swobodnej wypowiedzi. - Staję tu jako jedna z wielu ofiar nielegalnej inwigilacji - oznajmiła. - 23 listopada 2021 roku otrzymałam od firmy Apple ostrzeżenie, że mój telefon został zaatakowany oprogramowaniem szpiegowskim, które uzyskało dostęp do wszystkich wrażliwych danych w nim zawartych - dodała.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Przesłuchanie Erensta Bejdy i prok. Ewy Wrzosek

We wtorek o godzinie 10 komisja miała przesłuchać Ernesta Bejdę - w latach 2015-2020 szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - jednak ten nie stawił się na posiedzeniu, uzasadniając to orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał we wrześniu, że uchwała o powołaniu grupy śledczej miała "wadę prawną", ponieważ w głosowaniu nie uczestniczyli skazani prawomocnym wyrokiem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.