Zbigniew Ziobro ma złożyć zeznania przed komisją śledczą do spraw Pegasusa 14 października, ponieważ biegli orzekli, że pozwala na to jego stan zdrowia. Były minister nie zgada się z tą decyzją.

Odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam" udzieliło 31,4 proc . ankietowanych, a 15,5 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "raczej się zgadzam" - a to oznacza, że pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 46,9 proc. spośród wszystkich ankietowanych.

Zbigniew Ziobro i sprawa Pegausa. Tak sprawę oceniali Polacy

Zbigniew Ziobro stanie przed komisją sejmową? "Każdy jest równy wobec prawa"

- 14 października jest pierwszy termin. Jeśli nie przyjdzie, drugi termin będzie bardzo szybko . Jeżeli na drugi termin nie przyjdzie, to osobiście będę wnioskował o tymczasowe aresztowanie i doprowadzenie dlatego, że każdy jest równy wobec prawa. Nawet Zbigniew Ziobro. Ja wiem, że on do tego nie przywykł, ale czasy się zmieniły - mówił.

Ziobro odpowiada komisji: Leczę się w kilku ośrodkach

"Już dawno publicznie oświadczyłem i to podtrzymuję, że chcę stanąć przed komisją . Tylko muszę wrócić do sił, a komisja w swoich działaniach winna respektować obowiązujące prawo" - pisał 26 czerwca na platformie X.

"Jestem zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie mojego zdrowia, bo żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą. Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśli" - napisał.