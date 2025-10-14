Koalicjanci nie mają powodów do radości. Jest nowy sondaż

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem na polskiej scenie politycznej (29,8 proc.) - wynika z najnowszego sondażu partyjnego. Jednak wyniki jej koalicjantów nie pozwoliłyby na zdobycie sejmowej większości. Na drugim miejscu, tuż za KO, plasuje się Prawo i Sprawiedliwość (28,9 proc.). Na trzecim miejscu zestawienia ulokowała się Konfederacja (13,9 proc.).

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Donald Tusk i Jarosław KaczyńskiWojciech Olkusnik / Karol Makurat / REPORTEREast News

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu, lecz nie uzyskałaby samodzielnej większości w Sejmie.
  • Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce, plasując się tuż za liderem.
  • Konfederacja zyskuje na znaczeniu jako potencjalny koalicjant PiS, podczas gdy mniejsze partie koalicyjne KO osiągają wyniki poniżej progu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedziele, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie premiera Donalda Tuska może liczyć na 29,8 proc., co stanowi minimalny spadek w porównaniu z ostatnim badaniem (o 0,2 pkt. proc.).

Tuż za KO plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,9 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała nieznaczny wzrost poparcia (o 0,4 pkt. proc.) w porównaniu z końcówką września.

Zobacz również:

Nowy sondaż poparcia dla partii politycznych. Jest zmiana lidera
Polska

Zmiana lidera i zacięta walka o przekroczenie progu. Nowy sondaż poparcia

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    Sondaż partyjny. Konfederacja zamyka podium. Braun zyskuje najwięcej

    Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazła się Konfederacja z wynikiem 13,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.). Interesująca wydaje się sytuacja Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna osiąga wynik 6,2 proc., notując najwyższy wzrost notowań (o 2,1 pkt. proc.).

    Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (7,3 proc.), nie znaleźliby się w nim natomiast pozostali koalicjanci KO - Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,9 proc. i Polska 2050 - 1,6 proc. Zabrakłoby też miejsca dla Partii Razem, która osiągnęła 2,4 proc.

    Zobacz również:

    KO i PiS wciąż dominują w sondażach, ale obie partie straciły na poparciu w porównaniu do września
    Polska

    KO i PiS tracą na poparciu. Dwie partie wyraźnie zyskują

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    Problemy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Minister energii w ''Graffiti'': Bez restrukturyzacji się nie obejdziePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze