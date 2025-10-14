W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu, lecz nie uzyskałaby samodzielnej większości w Sejmie.

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce, plasując się tuż za liderem.

Konfederacja zyskuje na znaczeniu jako potencjalny koalicjant PiS, podczas gdy mniejsze partie koalicyjne KO osiągają wyniki poniżej progu.

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedziele, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie premiera Donalda Tuska może liczyć na 29,8 proc., co stanowi minimalny spadek w porównaniu z ostatnim badaniem (o 0,2 pkt. proc.).

Tuż za KO plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,9 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała nieznaczny wzrost poparcia (o 0,4 pkt. proc.) w porównaniu z końcówką września.

Sondaż partyjny. Konfederacja zamyka podium. Braun zyskuje najwięcej

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazła się Konfederacja z wynikiem 13,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.). Interesująca wydaje się sytuacja Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna osiąga wynik 6,2 proc., notując najwyższy wzrost notowań (o 2,1 pkt. proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (7,3 proc.), nie znaleźliby się w nim natomiast pozostali koalicjanci KO - Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,9 proc. i Polska 2050 - 1,6 proc. Zabrakłoby też miejsca dla Partii Razem, która osiągnęła 2,4 proc.

