Katastrofa budowlana w Krakowie. Doszło do ewakuacji
W Krakowie zawalił się dach jednej z niezamieszkałych kamienic przy ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie. Strażacy przeszukują budynek. Według wstępnych informacji nie było ofiar - przekazał Interii kpt. Hubert Ciepły z KW PSP w Krakowie.
W skrócie
- W Krakowie zawalił się dach niezamieszkałej kamienicy przy ulicy Grzegórzeckiej.
- Ewakuowano 14 osób z lokali sąsiadujących z uszkodzoną kamienicą, brak osób poszkodowanych.
- Służby prowadzą przeszukiwanie gruzowiska z udziałem psów tropiących i pod nadzorem inspektoratu budowlanego.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Krakowscy strażacy dostali zgłoszenie ws. kamienicy tuż przed godziną 18.00. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą. wraz z psami tropiącymi - przekazał nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
- Ewakuowano 14 osób z lokali sąsiadujących z uszkodzoną kamienicą. Na chwilę obecną brak osób poszkodowanych. Trwa przeszukiwanie gruzowiska - dodał kpt. Ciepły.
Runęła kamienica w Krakowie. Akcja służb
Jak informuje Radio Kraków, pustostan miał być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
Na miejscu do sprawdzenia budynku strażacy między innymi podnośniki.
Radio Kraków dodaje, że na miejsce zadysponowano też policjantów z Nowego Sącza, wraz z psami szkolonymi do przeszukiwania lawin. Działania służb nadzoruje inspektorat budowlany.