Katastrofa budowlana w Krakowie. Doszło do ewakuacji

W Krakowie zawalił się dach jednej z niezamieszkałych kamienic przy ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie. Strażacy przeszukują budynek. Według wstępnych informacji nie było ofiar - przekazał Interii kpt. Hubert Ciepły z KW PSP w Krakowie.