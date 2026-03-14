Katastrofa budowlana w Krakowie. Doszło do ewakuacji

W Krakowie zawalił się dach jednej z niezamieszkałych kamienic przy ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie. Strażacy przeszukują budynek. Według wstępnych informacji nie było ofiar - przekazał Interii kpt. Hubert Ciepły z KW PSP w Krakowie.

Zdjęcia zawalonej kamienicy przy Grzegórzeckiej w Krakowie
Zdjęcia gruzowiska kamienicy w Krakowie

W skrócie

  • W Krakowie zawalił się dach niezamieszkałej kamienicy przy ulicy Grzegórzeckiej.
  • Ewakuowano 14 osób z lokali sąsiadujących z uszkodzoną kamienicą, brak osób poszkodowanych.
  • Służby prowadzą przeszukiwanie gruzowiska z udziałem psów tropiących i pod nadzorem inspektoratu budowlanego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Krakowscy strażacy dostali zgłoszenie ws. kamienicy tuż przed godziną 18.00. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą. wraz z psami tropiącymi - przekazał nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- Ewakuowano 14 osób z lokali sąsiadujących z uszkodzoną kamienicą. Na chwilę obecną brak osób poszkodowanych. Trwa przeszukiwanie gruzowiska - dodał kpt. Ciepły.

Runęła kamienica w Krakowie. Akcja służb

Jak informuje Radio Kraków, pustostan miał być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Na miejscu do sprawdzenia budynku strażacy między innymi podnośniki.

Zawalony fragment dachu i ściany starego, ceglanego budynku oświetlony w nocy, widoczne uszkodzenia konstrukcji oraz ruiny wewnętrzne, na pierwszym planie metalowy fragment pojazdu lub podnośnika strażackiego.
Zawalony budynek w Krakowie

Radio Kraków dodaje, że na miejsce zadysponowano też policjantów z Nowego Sącza, wraz z psami szkolonymi do przeszukiwania lawin. Działania służb nadzoruje inspektorat budowlany.

Dawid Szczyrbowski, Aleksandra Czurczak
"Polityczny WF": PiS w trybie bojowym. Jaki ma pomysł na Czarnka?INTERIA.PL

Najnowsze