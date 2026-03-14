W skrócie Premier Izraela oficjalnie poprosił prezydenta Ukrainy o rozmowę w sprawie pomocy w zwalczaniu irańskich dronów.

Ambasador Jewgienij Kornyczuk potwierdził przekazanie prośby i poinformował, że do negocjacji jeszcze nie doszło.

Prośba wynika z ukraińskiego doświadczenia w przechwytywaniu irańskich dronów i dotyczy utrzymania współpracy izraelsko-ukraińskiej w tej sprawie.

Binjamin Netanjahu skierował oficjalną prośbę za pośrednictwem ukraińskiej placówki dyplomatycznej w Izraelu. Ambasador Jewgienij Kornyczuk potwierdził przekazanie prośby do Wołodymyra Zełenskiego i zaznaczył, że z powodu ograniczeń czasowych do negocjacji jeszcze nie doszło.

Wyraził jednak nadzieję, że rozmowa odbędzie się na początku przyszłego tygodnia - opisuje serwis Ynet. "Prośba Izraela pojawia się w kontekście bogatego doświadczenia Ukrainy w przechwytywaniu irańskich dronów i ma na celu utrzymanie współpracy izraelsko-ukraińskiej w tej sprawie" - precyzuje izraelska redakcja.

Izrael prosi Ukrainę o pomoc. W tle irańskie drony

Jak opisywaliśmy w Interii, po agresji Rosji na Ukrainę drony stały się jednym z podstawowych środków prowadzenia walki na froncie. Obecnie są powszechnie wykorzystywane kilkanaście kilometrów od linii rozdzielającej pozycje obu stron.

Rosja korzysta jednak nie tylko z niewielkich dronów do przenoszenia małych ładunków na froncie. W ramach współpracy z Iranem zaczęła też powszechnie korzystać z dronów, które albo przenoszą ładunki, albo działają jako przynęty dla radarów i systemów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

To między innymi drony uderzeniowe Shahed, którymi Rosjanie atakują miasta i infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Po ataku USA i Izraela na Iran, Teheran wykorzystuje podobną broń do rażenia celów zarówno w Izraelu, jak i innych państwach Zatoki Perskiej, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi lub goszczą amerykańskich żołnierzy.

