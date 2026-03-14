W skrócie Sondaż SW Research wykazał, że 52,7 proc. ankietowanych nie wierzy, aby kandydatura Przemysława Czarnka na premiera przełożyła się na wzrost poparcia dla PiS.

Największy odsetek osób oczekujących pozytywnego skutku ogłoszenia Czarnka kandydatem występuje w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-11 marca 2026 roku na próbie 800 internautów powyżej 18. roku życia.

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie Rzeczpospolitej Polaków zapytano, "czy wybór Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera doprowadzi do wzrostu poparcia dla PiS w sondażach".

Na tak zadane pytanie 52,7 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie. Przeciwnego zdania było z kolei 25,9 proc., jasnej opinii nie miało natomiast 17,4 proc. Tylko 3,9 proc. badanych nie słyszało o decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości.

W pozytywny skutek ogłoszenia kandydatury Czarnka nie wierzy podobny odsetek kobiet (54,5 proc.) co mężczyzn (51,1 proc.), choć przeciwnego zdania jest wyraźnie więcej panów (34,8 proc. w porównaniu do 17.5 proc.).

Odpowiedź negatywna przeważa w niemal wszystkich grupach respondentów - pozytywnego wpływu na wyniki sondażowe PiS nie spodziewa się największy odsetek osób we wszystkich grupach wiekowych, niezależnie od poziomu dochodu i miejsca zamieszkania.

Jedyna grupa, która wyłamuje się z ogólnej tendencji to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 40,4 proc. tej grupy wierzy, że wybór Czarnka pomoże Prawu i Sprawiedliwości (w stosunku do 40,2 proc. osób będących przeciwnego zdania).

Kandydatura Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, z ramienia PiS na szefa rządu została ogłoszona w trakcie konwencji tego ugrupowania, 7 marca, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy i skorygowana pod względem cech kluczowych dla przedmiotu badania.

Sejm wybrał sędziów do TK. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Dlaczego jest dyskusja, że wybraliśmy takim samym trybem, jakim wybierał PiS? Polsat News Polsat News