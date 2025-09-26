W skrócie Prawie 60 proc. badanych uważa, że Andrzej Duda nie odegra już ważnej roli w polskiej polityce, a tylko 16,8 proc. widzi dla niego przyszłość na scenie politycznej.

Większy sceptycyzm wobec przyszłości Dudy wyrażają kobiety oraz osoby powyżej 50. roku życia, podczas gdy młodsze grupy wiekowe są bardziej niezdecydowane.

Z kolei w niedawnym sondażu wyborczym cztery partie przekroczyłyby próg wyborczy, a największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska.

W najnowszym sondażu pracowni SW Research dla Onetu zadano respondentom pytanie: "Czy uważasz, że Andrzej Duda ma jeszcze szansę na odegranie ważnej roli w polskiej polityce?".

Według wyników badania 59,9 proc. uczestników sondażu nie wróży byłemu prezydentowi istotnej przyszłości w tej dziedzinie. Przeciwnego zdania było 16,8 proc. pytanych. Z kolei 23,3 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Polacy zapytani o przyszłość Andrzeja Dudy w polityce. Wyniki sondażu

Częściej przekonanie o braku szans Andrzeja Dudy na nową polityczną przyszłość wyrażają kobiety - 61,3 proc. niż mężczyźni - 58,4 proc. Pozytywnie na zadane pytanie odpowiedziało natomiast 12,5 proc. pań i 21,6 proc. panów.

Z kolei w grupach wiekowych najbardziej negatywny pogląd o ważnej roli byłego prezydenta w polskiej polityce wyraziły osoby powyżej 50 lat - 64,2 proc. Dalej znaleźli się respondenci z przedziału 25-34 - 59,7 proc. oraz grupa 35-49 - 56,8 proc.

Na koniec stawki trafili młodzi dorośli do 24 lat - 46,7 proc. Warto jednak zaznaczyć, że w tej grupie panuje największe z kolei niezdecydowanie, które wyniosło 40 proc.

Pozytywnie natomiast na zadane pytanie wskazane grupy odpowiedziały następująco: osoby 35-49 lat - 22 proc., przedział 25-34 - 16,8 proc., osoby powyżej 50 lat - 14,4 proc. oraz młodzi dorośli do 24 lat - 13,3 proc.

Sondaż: Cztery partie w Sejmie, zacięta walka o przekroczenie progu

Według sondażu wyborczego United Surveys dla Wirtualnej Polski z połowy września, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania.

Najlepszy wynik zdobyłaby Koalicja Obywatelska - 32,3 proc., dalej uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość - 30 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja z wynikiem 13,8 proc. Ostatnim ugrupowaniem, którego politycy trafiliby do ław poselskich, byłaby Lewica - 6,8 proc. poparcia.

Poza stawką natomiast znalazłyby się: Konfederacja Korony Polskiej - 4,5 proc. głosów, PSL - 3,8 proc. i Partia Razem - 1,2 proc. Ostatnie miejsce trafiłoby do Polski 2050, na którą swój głos chciałoby oddać 1 proc. badanych.

