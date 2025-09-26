Polacy o przyszłości Andrzeja Dudy w polityce. Panuje wyraźny pogląd
Prawie 60 proc. respondentów uważa, że po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda nie odegra ważnej roli w polskiej polityce - wynika z najnowszego sondażu. Pozytywnie o przyszłości byłego prezydenta wypowiedziało się natomiast 16,8 proc. badanych. Z kolei 23,3 proc. uczestników badania nie było zdecydowanych w tej sprawie.
W skrócie
- Prawie 60 proc. badanych uważa, że Andrzej Duda nie odegra już ważnej roli w polskiej polityce, a tylko 16,8 proc. widzi dla niego przyszłość na scenie politycznej.
- Większy sceptycyzm wobec przyszłości Dudy wyrażają kobiety oraz osoby powyżej 50. roku życia, podczas gdy młodsze grupy wiekowe są bardziej niezdecydowane.
- Z kolei w niedawnym sondażu wyborczym cztery partie przekroczyłyby próg wyborczy, a największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W najnowszym sondażu pracowni SW Research dla Onetu zadano respondentom pytanie: "Czy uważasz, że Andrzej Duda ma jeszcze szansę na odegranie ważnej roli w polskiej polityce?".
Według wyników badania 59,9 proc. uczestników sondażu nie wróży byłemu prezydentowi istotnej przyszłości w tej dziedzinie. Przeciwnego zdania było 16,8 proc. pytanych. Z kolei 23,3 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.
Polacy zapytani o przyszłość Andrzeja Dudy w polityce. Wyniki sondażu
Częściej przekonanie o braku szans Andrzeja Dudy na nową polityczną przyszłość wyrażają kobiety - 61,3 proc. niż mężczyźni - 58,4 proc. Pozytywnie na zadane pytanie odpowiedziało natomiast 12,5 proc. pań i 21,6 proc. panów.
Z kolei w grupach wiekowych najbardziej negatywny pogląd o ważnej roli byłego prezydenta w polskiej polityce wyraziły osoby powyżej 50 lat - 64,2 proc. Dalej znaleźli się respondenci z przedziału 25-34 - 59,7 proc. oraz grupa 35-49 - 56,8 proc.
Na koniec stawki trafili młodzi dorośli do 24 lat - 46,7 proc. Warto jednak zaznaczyć, że w tej grupie panuje największe z kolei niezdecydowanie, które wyniosło 40 proc.
Pozytywnie natomiast na zadane pytanie wskazane grupy odpowiedziały następująco: osoby 35-49 lat - 22 proc., przedział 25-34 - 16,8 proc., osoby powyżej 50 lat - 14,4 proc. oraz młodzi dorośli do 24 lat - 13,3 proc.
Sondaż: Cztery partie w Sejmie, zacięta walka o przekroczenie progu
Według sondażu wyborczego United Surveys dla Wirtualnej Polski z połowy września, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania.
Najlepszy wynik zdobyłaby Koalicja Obywatelska - 32,3 proc., dalej uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość - 30 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja z wynikiem 13,8 proc. Ostatnim ugrupowaniem, którego politycy trafiliby do ław poselskich, byłaby Lewica - 6,8 proc. poparcia.
Poza stawką natomiast znalazłyby się: Konfederacja Korony Polskiej - 4,5 proc. głosów, PSL - 3,8 proc. i Partia Razem - 1,2 proc. Ostatnie miejsce trafiłoby do Polski 2050, na którą swój głos chciałoby oddać 1 proc. badanych.