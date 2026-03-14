W skrócie Donald Trump stwierdził, że USA "nie potrzebują pomocy" Ukrainy w kwestii ochrony przed dronami Iranu na Bliskim Wschodzie.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o pomoc w walce z irańskimi dronami i Ukraina wysłała drony przechwytujące oraz zespół specjalistów do ochrony amerykańskich baz w Jordanii.

Ukraina zdobyła duże doświadczenie w zwalczaniu irańskich dronów Shahed, opracowując tanie bezzałogowce i systemy obrony powietrznej.

- Nie potrzebujemy ich pomocy w kwestii obrony przed dronami. Wiemy o dronach więcej niż ktokolwiek inny. Tak naprawdę to mamy najlepsze drony na świecie - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w wywiadzie dla Fox News.

USA - Ukraina. Zełenski o słowach Trumpa: To tylko retoryka

Amerykański polityk odniósł się w ten sposób do niedawnej deklaracji przywódcy Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który poinformował, że jego kraj otrzymał od USA prośbę o pomoc w walce z dronami Iranu na Bliskim Wschodzie.

- Zareagowaliśmy natychmiast - zadeklarował prezydent Zełenski. Jak stwierdził, Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o pomoc w zeszły czwartek, w poniedziałek natomiast kraj ten wysłał drony przechwytujące i zespół specjalistów, aby chronić amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii przed atakami Iranu.

- Retoryka to tylko retoryka. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, co robimy - stwierdził ukraiński polityk, odnosząc się do słów prezydenta Trumpa. Następnie podziękował USA za możliwość zakupu amerykańskiej broni.

Wojna w Ukrainie. Rosja od lat używa dronów z Iranu

Ukraina to kraj o największym obecnie doświadczeniu bojowym przeciwko dronom typu Shahed. Rosjanie w potężnych ilościach kupowali je od Teheranu, a także zaczęli produkować je samodzielnie w oparciu o technologię sojusznika.

Ukraińcom przez lata wojny udało się stworzyć tanie bezzałogowce przystosowane do przechwytywania irańskich dronów, a także serię innych skutecznych czujników i systemów obrony powietrznej.

Rozwiązania te kosztują wielokrotnie mniej niż wykorzystywane przez USA na Bliskim Wschodzie warte miliony dolarów rakiety.

Źródło: Politico

"Polityczny WF": PiS w trybie bojowym. Jaki ma pomysł na Czarnka? INTERIA.PL