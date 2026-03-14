Trump odrzuca pomoc Kijowa. "Wiemy więcej niż ktokolwiek inny"
- To tylko retoryka - stwierdził Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do niedawnych słów Donalda Trumpa. Prezydent USA zadeklarował, że jego kraj "nie potrzebuje pomocy" Ukrainy w kwestii ochrony przed dronami Iranu na Bliskim Wschodzie. Według niedawnych deklaracji ukraińskiego prezydenta Amerykanie mieli poprosić o takie wsparcie.
W skrócie
- Donald Trump stwierdził, że USA "nie potrzebują pomocy" Ukrainy w kwestii ochrony przed dronami Iranu na Bliskim Wschodzie.
- Wołodymyr Zełenski przekazał, że Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o pomoc w walce z irańskimi dronami i Ukraina wysłała drony przechwytujące oraz zespół specjalistów do ochrony amerykańskich baz w Jordanii.
- Ukraina zdobyła duże doświadczenie w zwalczaniu irańskich dronów Shahed, opracowując tanie bezzałogowce i systemy obrony powietrznej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Nie potrzebujemy ich pomocy w kwestii obrony przed dronami. Wiemy o dronach więcej niż ktokolwiek inny. Tak naprawdę to mamy najlepsze drony na świecie - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w wywiadzie dla Fox News.
Amerykański polityk odniósł się w ten sposób do niedawnej deklaracji przywódcy Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który poinformował, że jego kraj otrzymał od USA prośbę o pomoc w walce z dronami Iranu na Bliskim Wschodzie.
- Zareagowaliśmy natychmiast - zadeklarował prezydent Zełenski. Jak stwierdził, Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o pomoc w zeszły czwartek, w poniedziałek natomiast kraj ten wysłał drony przechwytujące i zespół specjalistów, aby chronić amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii przed atakami Iranu.
- Retoryka to tylko retoryka. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, co robimy - stwierdził ukraiński polityk, odnosząc się do słów prezydenta Trumpa. Następnie podziękował USA za możliwość zakupu amerykańskiej broni.
Wojna w Ukrainie. Rosja od lat używa dronów z Iranu
Ukraina to kraj o największym obecnie doświadczeniu bojowym przeciwko dronom typu Shahed. Rosjanie w potężnych ilościach kupowali je od Teheranu, a także zaczęli produkować je samodzielnie w oparciu o technologię sojusznika.
Ukraińcom przez lata wojny udało się stworzyć tanie bezzałogowce przystosowane do przechwytywania irańskich dronów, a także serię innych skutecznych czujników i systemów obrony powietrznej.
Rozwiązania te kosztują wielokrotnie mniej niż wykorzystywane przez USA na Bliskim Wschodzie warte miliony dolarów rakiety.
Źródło: Politico